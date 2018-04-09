TC-Can uçağı satıldı



Cumurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce resmi ziyaretler için kullandığı ve Türk Hava Yolları VİP uçak filosunda yer elen Airbus A340-500 tipi, TC-CAN kuyruk tescilli uçağı satıldı.



Türk Hava Yolları ( THY), devlet filosunda yer alan TC-CAN kuyruk tescilli uçağın satıldığını açıkladı. THY'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada "VIP hizmetlerde kullanılmakta olan 1 adet A340-500 tipi uçak satılmıştır" denildi.



4 motorlu VIP uçak, devletin VIP uçak filosunu da işleten Türk Hava Yolları tarafından 77,8 milyon dolara 2016 yılı sonunda Tunus Hükümetinden satın alınmıştı. Yaklaşık bir yıl süren modifikasyon çalışmalarının ardından uçağın kabini VIP donanımlı hale getirilmişti.



17 bin 700 kilometre menzile sahip A340 İstanbul kalkışlı dünyadaki tüm noktalara aktarmasız ulaşabiliyordu. Uçağın maksimum kalkış ağırlığı ise 380 ton.

