Bakanlar kurulu sonrası açıklama

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada Doğu Guta konusunda ABD ve Rusya'dan gelen açıklamalara değinerek, "uluslarası toplum devreye girmeli, ortak hareket edilmeli" ifadesini kullandı.

"NET ŞEKİLDE KİMYASAL SİLAH KULLANILDIĞI GÖRÜLÜYOR, UZMANLAR DA İNCELEMELİ"

Bozdağ, Suriye'deki kimyasal saldırı ile ilgili, "Bize ulaşan bilgiler hem istihbarat örgütümüz üzerinden hem de elde edilen haberler, görüntüler ve fotoğraflar üzerinden baktığımızda burada kimyasal silah kullandığı çok net bir şekilde gözüküyor ancak bunun uzmanlar tarafından da elbette incelenmesi ve soruşturulması son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

Bozdağ sözlerini şöyle sürdürdü:

Suriye yönetimi daha önce yine kimyasal silah kullanmıştı, yine dünya ayağa kalkmıştı. Soruşturuldu ama adım atılmadı.

"TÜRKİYE UZUN ZAMANDIR RUSYA ÜZERİNDEN BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR"

Türkiye, son saldırıya ilişkin tutumunu en açık şekilde ortaya koyan ülkelerdendir. Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Putin'le Duma'daki saldırıyı görüşmüştür. Doğu Guta'da yaşananlarla ilgili Türkiye uzun zamandır Rusya üzerinden bir çalışma yürütüyor.

"İNSANLIĞIMIZA SAHİP ÇIKMA VAKTİDİR"

Suriye, artık hesap yapılacak bir konu olmaktan çıkmıştır. Hepimizin insanlığımıza, hepimizin vicdanına sahip çıkma vaktidir.

ULUSLARARASI TOPLUM BİRLİKTE HAREKET ETMELİ, AKSİ HALDE BAŞKA SORUNLAR ÇIKAR

Sayın Trump'ın konuyla ilgili açıklamaları oldu, başka açıklamalar da yapıldı. Baktığınız zaman bu açıklamalar birbirini teyit eden açıklamalar değil. Birisi başka söylüyor, öbürü başka söylüyor. Ama bir de ortada fotoğraflar, görüntüler, haberler var. İncelediğinizde, bu görüntülerin normal silahlarla oluşmadığına dair uzmanların kanaatleri var.

Uluslararası toplum burada birlikte hareket etmelidir. Aksi halde farklı olumsuz sonuçlar da ortaya çıkabilir. Uluslararası toplumun Suriye konusunda artık rekabeti bir tarafa bırakıp, kendi çıkarlarını bir tarafa bırakıp, insanlığın hukukunu koruyan, uluslararası sözleşmelere uygun hareket etmesi gerekmektedir.