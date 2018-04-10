10 Nisan 2018 Salı25 Recep 1439
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Şırnak'ta 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Şırnak'ta 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Şırnak'ta 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Şırnak'ta 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Şırnak'ta 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Valilik'ten yapılan açıklamada, 23. Piyade Tümen Komutanlığınca 4 Nisan'da Cudi Dağı bölgesinde başlatılan, "Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker Operasyonu"nun devam ettiği bildirildi.

Operasyonda saat 22.10'da İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen 4 PKK'lı teröristin sağlanan yakın hava desteğiyle etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, operasyonun başlatıldığı günden bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 13'e yükseldiği vurgulandı.

Açıklamada, operasyonun genişletilerek, azim ve kararlılıkla devam ettiği kaydedildi.

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