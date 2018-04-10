İstanbul'da etkili olan sis deniz ulaşımını etkiliyor. Şehir Hatları, yoğun sis nedeniyle Karaköy-Kadıköy, Üsküdar-Eminönü, Beşiktaş-Kadıköy, Eminönü-Kadıköy ve Anadolukavağı-Sarıyerseferlerinin karşılıklı olarak iptal edidiğini açıkladı.
Özellikle İstanbul Boğazında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü görüldü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, yoğun sis yüzünden gözden kayboldu. İstanbul Boğazı'nda da kısıtlı görüş nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiği askıya alındı.
10 Nisan 2018 Salı25 Recep 1439
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İstanbul'da ulaşıma sis engeli! Vapur seferleri iptal...
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