Trump'ı Suriye konusunda Bolton ikna etti

ABD Başkanı Trump'ın Suriye hakkındaki kararında, ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'ın nüfuzu olduğu iddia ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşık 2 hafta önce görevden aldığı H.R McMaster'ın yerine ulusal güvenlik danışmanı olarak, Kuzey Kore'ye askeri müdahale fikrini desteklemiş olan sertlik yanlısı John Bolton'u atamıştı.

TRUMP'I "ŞAHİN" BOLTON İKNA ETTİ

Trump'ın, Suriye'de yaşanan kimyasal saldırılar sonrası, askeri müdahale seçeneğini de masaya koyduğu bir açıklama yapmasında, Bolton'ın da payı olduğu yorumlanıyor

"EN BERBAT HATALARINDAN BİRİNİ YAPTI"

2002 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüş olan eski ABD Başkanı Jimmy Carter, Trump'ın Bolton'u Ulusal Güvenlik Danışmanı yaparak başkanlığının en berbat hatalarından birini yapmış olabileceğini belirtmişti.

Bush yönetimi döneminde ABD Dışişleri'nin üst düzey yetkilisi ve ardından BM Temsilcisi olan Bolton, önleyici saldırıyı savunan ve diplomatik sorunların çözümünü savaşta arayan en şahin isimlerden biriydi.

"BOLTON, IRAK İŞGALİNİN MİMARLARINDAN"

''Trump'ın göreve gelmesinden beri yaptığı en berbat hatalardan biri, uzun zamandır Kuzey Kore'yle savaşı, hatta İran'a saldırmayı savunan ve Irak'ın işgal edilmesi kararının mimarlarından biri olan Bolton'u işe alması olsa gerek.'' diyen 93 yaşındaki Demokrat Partili siyasetçi, bu atamayı ''Ülkemiz için bir felaket'' diye nitelemişti.