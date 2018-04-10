10 Nisan 2018 Salı25 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:57Güneş 06:27Öğle 13:12İkindi 16:50Akşam 19:45Yatsı 21:09
    • 14°C Adana
    • 14°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 12°C Amasya
    • 12°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 11°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 113.156 -1.38
  • Altın: 174,986 0.83
  • Dolar: 4,0600 0.37
  • Euro: 5,0010 0.71

Trump'ı Suriye konusunda Bolton ikna etti

»
Trump'ı Suriye konusunda Bolton ikna etti
ABD Başkanı Trump'ın Suriye hakkındaki kararında, ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'ın nüfuzu olduğu iddia ediliyor.
Trump'ı Suriye konusunda Bolton ikna etti Trump'ı Suriye konusunda Bolton ikna etti Trump'ı Suriye konusunda Bolton ikna etti

ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşık 2 hafta önce görevden aldığı H.R McMaster'ın yerine ulusal güvenlik danışmanı olarak, Kuzey Kore'ye askeri müdahale fikrini desteklemiş olan sertlik yanlısı John Bolton'u atamıştı.

TRUMP'I "ŞAHİN" BOLTON İKNA ETTİ

Trump'ın, Suriye'de yaşanan kimyasal saldırılar sonrası, askeri müdahale seçeneğini de masaya koyduğu bir açıklama yapmasında, Bolton'ın da payı olduğu yorumlanıyor

"EN BERBAT HATALARINDAN BİRİNİ YAPTI"

2002 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüş olan eski ABD Başkanı Jimmy Carter, Trump'ın Bolton'u Ulusal Güvenlik Danışmanı yaparak başkanlığının en berbat hatalarından birini yapmış olabileceğini belirtmişti.

Bush yönetimi döneminde ABD Dışişleri'nin üst düzey yetkilisi ve ardından BM Temsilcisi olan Bolton, önleyici saldırıyı savunan ve diplomatik sorunların çözümünü savaşta arayan en şahin isimlerden biriydi.

"BOLTON, IRAK İŞGALİNİN MİMARLARINDAN"

''Trump'ın göreve gelmesinden beri yaptığı en berbat hatalardan biri, uzun zamandır Kuzey Kore'yle savaşı, hatta İran'a saldırmayı savunan ve Irak'ın işgal edilmesi kararının mimarlarından biri olan Bolton'u işe alması olsa gerek.'' diyen 93 yaşındaki Demokrat Partili siyasetçi, bu atamayı ''Ülkemiz için bir felaket'' diye nitelemişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İşte FETÖ destekçisi Haradinaj'ın gerçek yüzü! Hevesi bu kez kursağında kalacakİşte FETÖ destekçisi Haradinaj'ın gerçek yüzü! Hevesi bu kez kursağında kalacakKosova’da 6 FETÖ’cü hainin paketlenerek Türkiye’ye getirilmesi operasyonunun ardından Kosova Başbakanı Haradinaj’ın Türkiye aleyhtarı açıklamaları gözleri Balkanlar’daki FETÖ yapılanmasına çevirdi.
Yüksek tansiyon! 3 ülke salonu terk ettiYüksek tansiyon! 3 ülke salonu terk ettiBirleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'nin Duma kentinde yaşanan kimyasal saldırıyı görüşmek üzere New York'ta toplandı.
Pentagon’dan Suriye çıkışı: Gördüklerimiz korkunç askeri seçenek masadaPentagon’dan Suriye çıkışı: Gördüklerimiz korkunç askeri seçenek masadaABD Genelkurmay Sözcüsü Albay Ryder, 'Televizyonda gördüğümüz resimler korkunç. (Askeri seçenek) kesinlikle değerlendirdiğimiz bir şey.' dedi.
Trump'ı Suriye konusunda Bolton ikna ettiTrump'ı Suriye konusunda Bolton ikna ettiABD Başkanı Trump'ın Suriye hakkındaki kararında, ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'ın nüfuzu olduğu iddia ediliyor.
ABD: BMGK kararı ne olursa olsun yanıt verilecekABD: BMGK kararı ne olursa olsun yanıt verilecekABD'den Suriye Doğu Guta'daki kimyasal saldırıyla ilgili olarak yapılan açıklamada 'BMGK kararı ne olursa olsun saldırıya yanıt verilecek' denildi.
ABD gemisi Suriye'ye hareket etti! Jetler havalandıABD gemisi Suriye'ye hareket etti! Jetler havalandı60 adet Tomahawk taşıyan ABD destroyeri Donald Cook'un Kıbrıs'ın Larnaka limanından ayrılarak Suriye karasularına yaklaştığı ve Rus uçaklarının gemiyi 4 defa alçak uçuş ile taciz ettiği öne sürüldü.
  • İdlib'de patlama: 15 ölü, 36 yaralı09 Nisan 2018 Pazartesi 22:16
  • ABD: Saldırıda sinir gazı kullanıldı09 Nisan 2018 Pazartesi 18:52
  • Hollanda'dan Türkiye ile ilgili küstah uyarı!09 Nisan 2018 Pazartesi 15:40
  • AB'den 1 milyon kişiye vatandaşlık!09 Nisan 2018 Pazartesi 15:23
  • Rusya'dan son dakika Afrin çıkışı!09 Nisan 2018 Pazartesi 13:28
  • Avrupa medyasından skandal algı operasyonu!09 Nisan 2018 Pazartesi 13:00
  • Rusya: Füze saldırısını İsrail düzenledi09 Nisan 2018 Pazartesi 12:20
  • İsrail'den Hamas'a tehdit09 Nisan 2018 Pazartesi 12:19
  • Turancı partinin Genel Başkanı istifa etti09 Nisan 2018 Pazartesi 12:19
  • İranlı muhabirden skandal ifadeler: Özlemişim!09 Nisan 2018 Pazartesi 11:53
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri