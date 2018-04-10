PKK köşeye sıkıştı! Ağır darbe vuruldu

Teröristlerin Türkiye’ye geçiş için kullandığı Amanos Dağları’nda son 2 haftada PKK’ya ağır darbe vuruldu.

Aralarında örgütün sözde üst düzey sorumlularının da bulunduğu 23 terörist etkisiz hale getirildi. PKK, Afrin ile bağlantısı kesilen Amanoslar’da hepten köşeye sıkıştı.

Zeytin Dalı Harekatı sayesinde Afrin ile bağlantısı kesilen Amanos Dağları’nda güvenlik güçlerince son 2 haftada yürütülen operasyonlarda, PKK’nın sözde sorumlularının da aralarında bulunduğu 23 terörist etkisiz hale getirildi.

BÜYÜK DARBE VURULDU



Suriye’nin Afrin bölgesinden aldığı eleman ve lojistik desteğiyle Amanoslar’da yuvalanan ve Akdeniz Bölgesi’ndeki terör eylemlerini buradan yöneten PKK’nın Zeytin Dalı Harekatı sayesinde Afrin ile irtibatının kesilmesi örgüte büyük darbe vurdu.

HEM F-16'LAR HEM SİHA’LAR VURUYOR

Zeytin Dalı Harekatı sonrası bölgeyle bağlantısı kesilen PKK’lı teröristler, kara ve havadan düzenlenen operasyonlarla adeta köşeye sıkıştırıldı. Akdeniz’deki terörün kaynağı olan ve Hatay ile Osmaniye’deki güvenlik güçlerine yönelik birçok saldırının yuvası haline gelen Amanos Dağları’nda son günlerde PKK’ya büyük darbe vuruldu. İHA’lar aracılığıyla elde edilen istihbarat doğrultusunda düzenlenen operasyonlara, zaman zaman F-16 savaş uçakları ve SİHA’lar da destek verdi.

İKİ HAFTADA 23 PKK’LI ETKİSİZ

Hatay’ın Arsuz ilçesi kırsalında 26 Mart’ta 11, Osmaniye kırsalında 1 Nisan’da 6 ve Hatay’ın Dörtyol ilçesi kırsalındaki Amanos Dağları’nda 6 Nisan’da 6 terörist etkisiz hale getirildi. Arsuz’daki operasyonda etkisiz hale getirilen 11 kişinin, Antakya ilçesinde 9 Temmuz 2017’de 2 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi ve Samandağ ilçesindeki sahil güvenlik noktasına 19 Ekim 2017’de düzenlenen silahlı saldırıyı gerçekleştiren grup olduğu tespit edildi.

ARANAN LİSTESİ HAFİFLEDİ

Aynı operasyonda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur tarafından etkisiz hale getirilen örgüt mensubunun, İçişleri Bakanlığı’nın aranan teröristler listesinde gri kategoride yer alan PKK/KCK’nın sözde Belen-Samandağ grup sorumlusu “Demhat” kod adlı İsmail Özdemir olduğu ve Dörtyol’da 14 Şubat 2017’de Tokur’un aynı birlikten silah arkadaşı Jandarma Uzman Çavuş Salih Kayan’ı şehit ettiği belirlendi.

İHA’LAR 24 SAAT İZLİYOR

Dörtyol kırsalında etkisiz hale getirilen 6 terörist arasında örgüt sorumlularının da bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonrası yapılan arama tarama faaliyetlerinde çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Operasyonların aralıksız sürdüğü bölgede son bir ayda 10’a yakın sığınak da yok edildi. Hatay ve Osmaniye’deki yetkililer, İHA ve SİHA’ların 24 saat boyunca aralıksız olarak Amanoslar’ı gözetlediğini kaydetti.

AFRİN YOLU DA KAPANDI

Afrin'deki örgüt kamplarında eğitim gören militanları Türkiye'ye geçişte Amanoslar kırsalını kullanan PKK, Afrin'in ardından Amanoslar'ın coğrafi yapısını kullanarak bölgede tutunmaya çalışıyordu. Operasyonlarda yaralanan teröristler, önceden örgüt mensuplarınca Afrin'e götürülerek burada örgüte ait hastanelerde tedavi ettiriliyordu. PKK, Afrin'i aynı zamanda teröristlerin dinlendiği ve sözde siyasi stratejik eğitimler verdiği alan olarak kullanıyordu.

SİHA TAM İSABET VURDU

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında katır ile silah ve patlayıcı madde taşıdıkları belirlenen PKK’lı teröristler, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile havadan vuruldu. Eylem hazırlığında olan teröristler etkisiz hale getirildi. Jandarma Genel Komutanlığı’nca paylaşılan görüntülerde, sırtındaki silah ve patlayıcı madde boşaltıldıktan sonra yerlerinin belirlenmesini istemeyen teröristlerin, kullandıkları katırı bölgeden uzaklaştırmaya çalıştıkları görüldü.