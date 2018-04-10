10 Nisan 2018 Salı25 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:57Güneş 06:27Öğle 13:12İkindi 16:50Akşam 19:45Yatsı 21:09
    • 14°C Adana
    • 14°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 12°C Amasya
    • 12°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 11°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 113.156 -1.38
  • Altın: 174,986 0.83
  • Dolar: 4,0600 0.37
  • Euro: 5,0010 0.71

Yüksek tansiyon! 3 ülke salonu terk etti

»
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'nin Duma kentinde yaşanan kimyasal saldırıyı görüşmek üzere New York'ta toplandı.
Yüksek tansiyon! 3 ülke salonu terk etti
Yüksek tansiyon! 3 ülke salonu terk etti Yüksek tansiyon! 3 ülke salonu terk etti Yüksek tansiyon! 3 ülke salonu terk etti

Toplantıda ABD ve Rusya arasında sert tartışmalar yaşanırken ABD'li temsilci Haley karar ne olursa olsun saldırıya karşılık verileceğini söyledi.

Rusya ise olası bir müdahalenin ciddi sonuçlar doğuracağını vurguladı. BM Suriye özel temsilcisi de kritik bir uyarıda bulunarak "ilk kez sadece bölgesel, ulusal ya da Suriye'nin güvenliği değil uluslararası güvenlikten endişe duyduğum bir noktaya ulaştı" ifadelerini kullandı. Kürsüye Suriye Büyükelçisi'nin çıktığı sırada ABD, İngiltere ve Fransa'nın temsilcilerinin salonu terk etmesi dikkat çekti.

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki kimyasal silah saldırısı üzerine Fransa, İngiltere, ABD ve konseyin geçici üyelerinden Fildişi Sahili, Hollanda, Peru, Polonya, Kuveyt ve İsveç'in talebiyle toplandı.

SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Cenevre'den video konferansla katıldığı toplantıda, Duma'daki “şüpheli” kimyasal silah saldırısında en az 49 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı yönünde haberler aldıklarını ancak BM'nin bu saldırıları ve sorumlularını belirleyemediğini söyledi. De Mistura, Duma'daki “iğrenç” saldırı için “kapsamlı ve bağımsız” bir soruşturma çağrısı yaptı.

AFRİN'E DE PARANTEZ

Afrin'deki gelişmelere ilişkin de değerlendirmede bulunan de Mistura, “Türk hükümeti, Afrin harekatının ardından, PYD/YPG güçleri Suriye'nin kuzeyindeki diğer bölgelerden çıkarılmazsa daha fazla operasyon yürüteceklerini belirtti. Bu bölgelerdeki askeri operasyonlar uluslararası gerginlik potansiyeline sahip ve bu nedenle tüm taraflara gerginliği azaltma ve itidal çağrısı yapıyoruz.” dedi.

De Mistura, Suriye'de yaşanan son gelişmelere ilişkin ise “Bölgesel ve küresel güçlerin yıkıcı ve hayal dahi edilemez sonuçlara neden olacak çıkar çatışmaları yüzünden ilk kez sadece bölgesel, ulusal ya da Suriye'nin güvenliği değil uluslararası güvenlikten endişe duyduğum bir noktaya ulaştı.” değerlendirmesinde bulundu.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İşte FETÖ destekçisi Haradinaj'ın gerçek yüzü! Hevesi bu kez kursağında kalacakİşte FETÖ destekçisi Haradinaj'ın gerçek yüzü! Hevesi bu kez kursağında kalacakKosova’da 6 FETÖ’cü hainin paketlenerek Türkiye’ye getirilmesi operasyonunun ardından Kosova Başbakanı Haradinaj’ın Türkiye aleyhtarı açıklamaları gözleri Balkanlar’daki FETÖ yapılanmasına çevirdi.
Yüksek tansiyon! 3 ülke salonu terk ettiYüksek tansiyon! 3 ülke salonu terk ettiBirleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'nin Duma kentinde yaşanan kimyasal saldırıyı görüşmek üzere New York'ta toplandı.
Pentagon’dan Suriye çıkışı: Gördüklerimiz korkunç askeri seçenek masadaPentagon’dan Suriye çıkışı: Gördüklerimiz korkunç askeri seçenek masadaABD Genelkurmay Sözcüsü Albay Ryder, 'Televizyonda gördüğümüz resimler korkunç. (Askeri seçenek) kesinlikle değerlendirdiğimiz bir şey.' dedi.
Trump'ı Suriye konusunda Bolton ikna ettiTrump'ı Suriye konusunda Bolton ikna ettiABD Başkanı Trump'ın Suriye hakkındaki kararında, ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'ın nüfuzu olduğu iddia ediliyor.
ABD: BMGK kararı ne olursa olsun yanıt verilecekABD: BMGK kararı ne olursa olsun yanıt verilecekABD'den Suriye Doğu Guta'daki kimyasal saldırıyla ilgili olarak yapılan açıklamada 'BMGK kararı ne olursa olsun saldırıya yanıt verilecek' denildi.
ABD gemisi Suriye'ye hareket etti! Jetler havalandıABD gemisi Suriye'ye hareket etti! Jetler havalandı60 adet Tomahawk taşıyan ABD destroyeri Donald Cook'un Kıbrıs'ın Larnaka limanından ayrılarak Suriye karasularına yaklaştığı ve Rus uçaklarının gemiyi 4 defa alçak uçuş ile taciz ettiği öne sürüldü.
  • İdlib'de patlama: 15 ölü, 36 yaralı09 Nisan 2018 Pazartesi 22:16
  • ABD: Saldırıda sinir gazı kullanıldı09 Nisan 2018 Pazartesi 18:52
  • Hollanda'dan Türkiye ile ilgili küstah uyarı!09 Nisan 2018 Pazartesi 15:40
  • AB'den 1 milyon kişiye vatandaşlık!09 Nisan 2018 Pazartesi 15:23
  • Rusya'dan son dakika Afrin çıkışı!09 Nisan 2018 Pazartesi 13:28
  • Avrupa medyasından skandal algı operasyonu!09 Nisan 2018 Pazartesi 13:00
  • Rusya: Füze saldırısını İsrail düzenledi09 Nisan 2018 Pazartesi 12:20
  • İsrail'den Hamas'a tehdit09 Nisan 2018 Pazartesi 12:19
  • Turancı partinin Genel Başkanı istifa etti09 Nisan 2018 Pazartesi 12:19
  • İranlı muhabirden skandal ifadeler: Özlemişim!09 Nisan 2018 Pazartesi 11:53
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri