TSK'nın Afrin zaferini hazmedemeyen CHP, iyice zıvanadan çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zeytin Dalı Harekatı'nı başarı ile sürdüren Mehmetçiğe moral vermek için sanatçılarla yaptığı Hatay'daki karakol ziyaretinin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sanatçılara yaptığı 'Rezil güruh' hakaretine bir yenisi daha eklendi.
Bu kez CHP'nin hedefinde, sınırdaki Mehmetçiğe anlamlı ziyareti gerçekleştiren sanatçı dostlarını program yaptığı televizyonda savunan, Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren ünlü sanatçı Mustafa Keser vardı.
CHP Eyüp İlçe Başkanı Sinan Akçiçek, yaklaşık 50 kişilik CHP üyesi ile Mustafa Keser'in Göktürk'teki restoranına giderek siyah çelenk koydu.
AĞZA ALINMAYACAK SÖZLER
Burada yaptığı basın açıklamasında sanatçılar hakkında ağza alınmayacak sözler sarf eden Akçiçek, başta Mustafa Keser olmak üzere diğer sanatçılar Deniz Seki, Hülya Koçyiğit, Yavuz Bingöl ve İbrahimTatlıses hakkında aşağılayıcı, hakaret içeren sıfatlar kullandı. Yanındaki CHP üyeleri de alkışlarla Akçiçek'e destek verdi.
Çirkin protestonun ardından gazetecilere açıklamada bulunan Mustafa Keser ise televizyonda söylediği sözlerinin arkasında olduğunu fakat içerisinden belirli kelimelerin alınıp algı oluşturulduğuna dikkat çekti. Keser şunları söyledi: "Hiçbir siyasi partiye üye değilim, siyasetle ilgim yok. Burada olan bir konserimden ötürü o gün arkadaşlarımla Hatay'a gidemedim ve onlara yapılan hakaretlere de sessiz kalmam mümkün değildi. Biz müzisyen insanlarız, kimseyle derdimiz olmaz, kimseye hakaret etmeyiz. Musikimiz ile bizler aşkı, hüznü, sevinci, acıyı paylaşırız."
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İyice zıvanadan çıktılar! CHP’li isimden sanatçılara ağır hakaretler
TSK'nın Afrin zaferini hazmedemeyen CHP, iyice zıvanadan çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zeytin Dalı Harekatı'nı başarı ile sürdüren Mehmetçiğe moral vermek için sanatçılarla yaptığı Hatay'daki karakol ziyaretinin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sanatçılara yaptığı 'Rezil güruh' hakaretine bir yenisi daha eklendi.
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