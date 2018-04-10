Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 79 öğretmen hakkında 10/04/2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri Ankara ve 15 ilde devam ediyor.
10 Nisan 2018 Salı25 Recep 1439
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79 öğretmen hakkında gözaltı kararı
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