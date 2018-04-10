10 Nisan 2018 Salı25 Recep 1439
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79 öğretmen hakkında gözaltı kararı

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79 öğretmen hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında, KHK ile kapatılan örgüte ait okullarda görev yapan 79 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 50'si gözaltına alındı.
79 öğretmen hakkında gözaltı kararı 79 öğretmen hakkında gözaltı kararı 79 öğretmen hakkında gözaltı kararı


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 79 öğretmen hakkında 10/04/2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri Ankara ve 15 ilde devam ediyor. 
 

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