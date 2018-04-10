Kayınvalidesiyle kavga edince cinnet getirdi! Gelin dehşeti

Gaziantep’te kayınvalidesi ile tartışan gelin cinnet getirdi. Çocuklarını defalarca bıçaklayan anne, iki katlı evin terasından atlayarak intihar etti.

İddiaya göre Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Cerityeniyapan Mahallesi‘ndeki 2 katlı evde çocukları, eşi ve eşinin annesi ile birlikte yaşayan 23 yaşındaki Özlem K., henüz bilinmeyen bir nedenle alt katta oturan kayınvalidesi Emine K. ile tartıştı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde zabıta olarak çalışan eşi Cuma’nın evde olmadığı esnada meydana gelen tartışmanın ardından cinnet getiren 2 çocuk annesi Özlem K, binada çocuklarının bulunduğu kata çıktı. Mutfaktan aldığı bıçak ile 3 yaşındaki kızı Ayşe ile 5 yaşındaki oğlu Mustafa’yı defalarca bıçaklayan anne, ikinci katın terasından atlayarak intihar etti.

ÇOCUKLARI ÖLDÜ, KENDİSİ AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan anne Özlem K, Ersin Arslan Devlet Hastanesi Mücahitler Ek Binasındaki Acil Servise götürüldü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz çocukların ise hayatlarını kaybettiklerini belirledi.

Küçük çocukların cenazeleri savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.