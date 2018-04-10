Tehdit gibi açıklama: Suriye'yi vurursa...

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ABD'nin Suriye'ye askeri operasyon düzenlemesi durumunda ''ciddi sonuçları'' olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, bölgesel ve küresel güçlerin yıkıcı ve hayal dahi edilemez sonuçlara neden olacak çıkar çatışmaları yüzünden Suriye'deki savaşın ulusal ya da bölgesel bir krizin ötesine geçtiğini ve şu anda uluslararası güvenliği tehdit ettiği uyarısında bulundu.

''CİDDİ SONUÇLARI OLUR''

AA'nın haberine göre, BM Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki kimyasal silah saldırısı üzerine Fransa, İngiltere, ABD ve konseyin geçici üyelerinden Fildişi Sahili, Hollanda, Peru, Polonya, Kuveyt ve İsveç'in talebiyle toplandı.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ABD'nin Suriye'ye askeri operasyon düzenlemesi durumunda ''ciddi sonuçları'' olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Nebenzia, Duma'da rejimin kimyasal silah saldırısı düzenlemediği iddiasında bulunarak, ABD, Fransa ve İngiltere'yi Suriye'de Rusya'ya karşı ''agresif bir politika'' yürütmekle suçladı.

Fransa ve İngiltere'nin ''hakaretler, savaş yanlısı söylemler ve yaptırımlarla körü körüne ABD'nin peşinden gittiğini'' belirten Nebenzia, Rusya'ya karşı tutumun Soğuk Savaş dönemindeki ''kabul edilebilir''söylemin de ötesine geçtiğini ifade etti.

DUMA'DAKİ SALDIRIYA 'YALAN' DEDİ!

Duma'daki kimyasal silah saldırısını "yalan'' olarak nitelendiren Nebenzia,''ABD'ye ilgili kanallar aracılığıyla askeri müdahaleninin ciddi sonuçları olacağınını ilettik.'' dedi.

Nebenzia, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden (OPCW) yetkililerin kimyasal silah saldırısı soruşturması için hemen salı günü Suriye'ye uçabileceğini ve koruma sağlanacağını aktardı.