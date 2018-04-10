10 Nisan 2018 Salı25 Recep 1439
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Bir ülkede daha MİT operasyonu! 3 elebaşı paket

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Bir ülkede daha MİT operasyonu! 3 elebaşı paket
MİT, FETÖ'nün orta Afrika ülkesi Gabon'daki yapılanmasını çökerten bir operasyonla 3 elebaşını Türkiye'ye getirdi. FETÖ'nün Gabon yapılanması içindeki Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal, MİT'in operasyonuyla ele geçirildi.
Bir ülkede daha MİT operasyonu! 3 elebaşı paket Bir ülkede daha MİT operasyonu! 3 elebaşı paket Bir ülkede daha MİT operasyonu! 3 elebaşı paket

Gabon'un başkenti Librevil'den özel uçakla getirildikleri Türkiye'de adli makamlara teslim edilen elebaşların sorgusu sürüyor.

FETÖ/PDY mensuplarının üzerinde örgütsel dokümanlar, 20 bin 800 ABD doları, 12 milyon Orta Afrika frangı (yaklaşık 91 bin 711 TL) ve muhtelif elektronik haberleşme cihazları bulundu.

HAKLARINDA YAKALAMA KARARI BULUNUYOR

Edinilen bilgiye göre, Özpınar hakkında Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği  ve Seydişehir Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan arama ve yakalama kayıtları bulunuyor.

ÖRGÜTÜN EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ

Gabon'un başkenti Librevil'deki "Uluslararası Türk Gabon Okulu" müdürü olarak görev yapan Özpınar, mayıs 2017 itibarıyla Kenya çapında faaliyet gösteren "Işık Akademileri" (Light Academy) adlı örgüt yapılarının eğitim koordinatörü ve genel direktörü pozisyonundaydı.

Özpınar'ın FETÖ/PDY'nin Bylock haberleşme uygulamasını kullandığı da tespit edilmişti.

Yakalanan elebaşlardan Demirönal hakkında da Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği mahkemesinin "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçlamasıyla aldığı tutuklama ve yakalama kaydı bulunuyor.

BYLOCK KULLANICISI

Demirönal, FETÖ/PDY'nin Gabon yapılanmasına ait Işık Okulları'nda (eski adı Ecole Privée International Turco-Gabon) müdür olarak görev yapıyordu.

Akbaş hakkında ise Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği ile Osmaniye 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan arama ve yakalama kaydı var.

Bylock kullanıcısı Akbaş, Gabon’da "Işık Okulları'nın genel müdürlüğü"nü yaparken, örgütün Avrupa’dan Afrika'ya yaptığı para transferi faaliyetini yönetiyordu.

23 MART'TA GÖZALTINA ALINMIŞLAR

Gabon'daki üst düzey isimlerin 23 Mart'ta Gabon güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. 

MİT ONLARCA ÜLKEDE OPERASYON YAPMIŞTI

MİT, FETÖ'yle mücadele çerçevesinde örgütün yurt dışı yapılanmasını çökertmek amacıyla onlarca ülkede operasyon düzenleyerek çok sayıda elebaşını Türkiye'ye getirmiş ve adli makamlara teslim etmişti.

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