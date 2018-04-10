10 Nisan 2018 Salı25 Recep 1439
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Ve Yulia Skripal taburcu edildi

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Ve Yulia Skripal taburcu edildi
Dünyayı birbirine katan Rus ajan ve kızının tedavisinde yeni gelişme var. İngiltere'de sinir gazıyla zehirlendikten sonra günlerce hastanede kalan Yulia Skripal, bugün hastaneden ayrıldı.
Ve Yulia Skripal taburcu edildi Ve Yulia Skripal taburcu edildi Ve Yulia Skripal taburcu edildi

 

İngiltere'de zehirlendikten sonra hastaneye kaldırılan Rus çifte ajan Sergey Skripal'in kızı Yulia, bugün taburcu edildi. Baba Skripal'in de yoğun bakımdan çıktığı geçen hafta açıklanmıştı.

33 yaşındaki Yulia, geçen hafta ilk kez açıklama yapmış ve önceki hafta komadan çıktığını belirtmişti.

Yulia Skripal'in suskunluğunu bozması, Rusya devlet televizyonunun yayınladığı ses kayıtlarından sonra gerçekleşmişti. Doğruluğu kanıtlanmamış ses kaydına göre; Rusya’daki kuzeniyle konuşan Yulia, babasıyla birlikte iyileşme süreci içinde olduklarını ve geri dönülmez hasar almadıklarını ifade ediyordu.

Uluslararası bir krize yol açan zehirlenme olayı, 4 Mart tarihinde İngiltere'nin Salisbury kentinde yaşanmıştı.

İngiltere, Skripal ve kızını zehirleyen sinir gazının Sovyetler Birliği döneminden kalma bir teknolojiyle yapıldığını belirlese de, bu korkunç silahın Rusya’da üretilip üretilmediği henüz kesin değil.

Skripal krizi, 1945-1990 yılları arasındaki Soğuk Savaş’tan bu yana, Moskova’yla Batı’nın yaşadığı en büyük kriz olarak görülüyor. İngiltere’yle birlikte saf tutan Batı devletleri, yaklaşık 150 Rus diplomatı sınır dışı ederken, Rusya da aynı şekilde bu ülkelere karşılık veriyor.

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Ve Yulia Skripal taburcu edildiVe Yulia Skripal taburcu edildiDünyayı birbirine katan Rus ajan ve kızının tedavisinde yeni gelişme var. İngiltere'de sinir gazıyla zehirlendikten sonra günlerce hastanede kalan Yulia Skripal, bugün hastaneden ayrıldı.
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