Cesur kızın sorgulama görüntüleri ortaya çıktı

Filistinli cesur kız Ahed Tamimi'nin sorgulandığı anların video kayıtları ailesi tarafından yayınlandı.

CİNSEL İMALARLA TEHDİT ETTİLER

Sorgucular, 16-17 yaşlarındaki kızın bedeniyle, 'pürüzsüz teni' ve 'melek gözleriyle' ilgili yorumlarda bulunuyor.

Biri polis, diğer askeri istihbarattan olan iki erkek, bağırarak kızı sözlü taciz ve tehdit ediyor. İşbirliği yapmazsa bütün yakınlarının gözaltına alınacağı söyleniyor.

İSRAİL ASKERLERİNE TEKME VE TOKAT ATMIŞTI

Suçunu kabul etmesi karşılığı 8 ay hapis cezası alan Tamimi, yeğeninin kafasından İsrail askerleri tarafından vurulması sonrası evlerinin kapısına dayanan iki askeri tokatlarken görüntülenmişti.