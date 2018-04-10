10 Nisan 2018 Salı25 Recep 1439
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FBI, Trump'ın avukatının ofisini bastı

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FBI, Trump'ın avukatının ofisini bastı
ABD Başkanı Trump'ın uzun süredir avukatlığını yapan Cohen'in ofisinde arama yapan FBI, bazı dokümanlara el koydu
FBI, Trump'ın avukatının ofisini bastı FBI, Trump'ın avukatının ofisini bastı FBI, Trump'ın avukatının ofisini bastı

 

ABD Başkanı Donald Trump'ın kişisel avukatı Michael Cohen'in New York'taki ofisine ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan baskında çok sayıda dokümana el konulduğu bildirildi.

AA'nın haberine göre, Amerikan medyasındaki haberlere göre Cohen'in ofisine gelen FBI yetkilileri, ellerindeki arama belgesini göstererek ofisin her yerinde arama yaptı.

Ofisteki çok sayıda basılı ve online dokümana el koyan FBI'ın, Trump'ın ilişki yaşadığı iddia edilen Stormy Daniels adlı bir kadına Cohen'in yaptığı belirtilen ödemeyle ilgili yazışmaları da götürdüğü kaydedildi.

Arama öncesinde polisin, Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'den da tavsiye mektubu aldığı, ancak aramanın Rusya soruşturmasıyla doğrudan ilgili olmadığı belirtildi.

Söz konusu belgeler arasında Trump ile Cohen arasında yapıldığı ifade edilen birçok dokümanın da yer aldığına dikkat çekilirken, Cohen'in avukatı Stephen Ryan, ofiste yapılan araştırmanın "tamamen uygunsuz ve gereksiz"olduğunu savundu. Ryan, müvekkili Cohen'in Rusya soruşturması bağlamında halihazırda Özel Yetkili Savcı Mueller'in ofisiyle iş birliği yaptığını ve şu ana kadar çok sayıda belgeyi zaten ilettiğini dile getirdi.

Amerikan kamuoyunda daha önce Cohen'in adı, Trump'ın ilişki yaşadığı iddia edilen Daniels'e "susması karşılığında" 130 bin dolar ödeme yaptığı açıklamasıyla gündeme gelmişti. Konuyla ilgili bugüne kadar konuşmamayı tercih eden Trump, geçen hafta sonu söz konusu ödemeyle ilgili "bilgisinin olmadığını" ifade etmişti.

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