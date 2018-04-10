Japonya-ABD ortak tatbikat yaptı

Japonya, bölgede tansiyonun yüksek olduğu günlerde İkinci Dünya Savaşı sonrası tarihinde ilk kez bir deniz piyadesi birliğini faaliyete geçirdi. Kyushu adasındaki tatbikata 1500 deniz piyadesi katıldı.

Cumartesi günü Japon ordusundan 'Amfibi Hızlı Konuşlanma Birliği'ne (ARDB) mensup 1500 asker Kyushu adasındaki Sasebo bölgesinde bulunan askeri üste yapılan törenle faaliyete geçirdi. Japonya, böylece 2. Dünya Savaşı sonrasında ilk kez bir deniz piyadesi birliğini aktifleştirmiş oldu.

ADAYI KURTARMA TATBİKATI YAPILDI

Japon askerler ülkede konuşlu bazı ABD deniz piyadeleriyle birlikte ortak tatbikat yaptı. Tatbikatta adanın yabancı güçlerin elinden kurtarılması canlandırıldı.

Japonya Parlamentosu’nun üst kanadının silahlı kuvvetlerin yurt dışında savaşa katılmasına onay veren tartışmalı yasayı onayladığı oturumda vekiller birbirine girdi.

Japonya Savunma Bakanı Yardımcısı Tomohiro Yamamoto "Japonya'yı çevreleyen, giderek artan zorlu savunma ve güvenlik durumu göz önüne alındığında, adalarımızın savunulması kritik bir görev haline geldi" dedi.

Tatbikat sırasında Mainichi gazetesine konuşan bir diğer üst düzey savunma bakanlığı yetkilisi de "Amfibi Hızlı Konuşlanma Birliği, uluslararası topluma adalarımızı savumadaki katı kararlılığımızı gösterecek" ifadelerini kullandı.

ARDB biriminin öncelikli olarak güneybatıdaki adaları savunacağı belirtilirken, birlikteki asker sayısının 3.000'e çıkartılması bekleniyor. Son adım, Çin'in bölgedeki faaliyetlerini caydırma amacıyla Japonya'nın ordusunu güçlendirme girişimlerinin son halkası olarak algılandı.