10 Nisan 2018 Salı25 Recep 1439
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TÜBİTAK'tan reddettiği öğrencilerle ilgili açıklama

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Manisada bir grup öğrencinin projesini reddeden TÜBİTAK, projenin Harvard'dan davet alması üzerine açıklama yaptı: Başarısız değillerdi.
TÜBİTAK'tan reddettiği öğrencilerle ilgili açıklama
TÜBİTAK'tan reddettiği öğrencilerle ilgili açıklama TÜBİTAK'tan reddettiği öğrencilerle ilgili açıklama TÜBİTAK'tan reddettiği öğrencilerle ilgili açıklama

Manisa'da lise öğrencilerinin melisa, okaliptüs ve karanfil yağlarının havadaki bakterileri temizleme özelliğiyle ilgili araştırması, TÜBİTAK tarafından reddedildi. Ancak öğrencilerin projenin sunumu için Harvard Üniversitesi'nde gerçekleşecek Uluslararası Sanat ve Bilim Konferansı'na davet edilmesi üzerine TÜBİTAK da reddettiği bu proje hakkında açıklama yaptı: "Başarısız değillerdi."

HABERLERİN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK), Manisa'da öğretmen Nuray Avcı eşliğinde 10. sınıf öğrencisi Göktuğ Altıparmak ve 11. sınıf öğrencisi Seda Erol'un melisa, okaliptüs ve karanfil yağlarının havadaki bakteriler üzerindeki etkisi ve bu yağların bakterileri temizlemesine yönelik projesini kabul etmediği basına yansıdı. TÜBİTAK'ın bu haberlerden sonra yaptığı açıklamada söz konusu 'Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması'nın bu yıl 49. kez düzenlendiği bildirdi. Açıklamada yarışmaya 16.181 proje başvurusu yapıldığı ve önceki yıllarla karşılaştırıldığında bir rekor kırıldığı kaydedildi.

Ortaöğretim proje yarışmalarının 1969 yılından beri düzenlendiği anımsatılan açıklamada, son yıllarda 12 bilim alanında düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması'nda her alan için en az 3 jüri üyesinin bulunduğuna işaret edildi.

PROJELER BAŞARISIZ ÇALIŞMALAR DEĞİLDİR

Açıklamada, projelerin alanında yetkin 3 jüri üyesi tarafından ayrı ayrı değerlendirildiği ve ortalama puana göre sıralama yapıldığı vurgulanarak, özetle şu ifadelere yer verildi:
"Başvurular ilgili jüri tarafından ön değerlendirmeye alınmakta ve bölge sergisine katılacak projeler belirlenmektedir. Bölge sergileri her bölge için 100 projeyle sınırlı tutulmaktadır. Bu bağlamda en yüksek puanı alan projeler bölge sergisine davet edilmektedir. Bölgelerinde dereceye giren projeler de bir ilimizde sergilenmekte ve sonrasında ulusal değerlendirme yapılmaktadır. Bu değerlendirmede derece alan projelerde daha sonra uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil etmektedirler. Söz konusu haberde yer alan Göktuğ Altıparmak ve Fadime Seda Erol isimli öğrencilerimize ait 'Melisa, okaliptüs ve karanfil yağlarının havada bulunan bakteriler üzerine etkisi' ile Yusuf Ergül ve Bengisu Şentürk isimli öğrencilerimize ait 'Kobalt-60 izotopunun alternatif enerji kaynağı olarak kullanılabilirliği' isimli projelerde bu kriterlere göre ele alınmıştır. Kurum olarak bütün öğrencilerimizin yaptığı projelere büyük önem vermekteyiz. Yapılan tüm projeler bizim nezdimizden bir emek ürünüdür ve çok anlamlıdır. Mevcut kriterlere göre değerlendirme neticesinde geride kalan projeler de başarısız çalışmalar değildir. 4 öğrencimizin projesini de bu kapsamda değerlendirmek gerekmektedir."

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