Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na postallı cevap!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;



Hatay'da askerlerimize destek için sınır karakolumuzu ziyaret ederek Mehmetçiklerimize moral verdik. Bu durum birilerini rahatsız etmiş olmalı ki oraya giden sanatçılarımıza hakaret etmeye kalktılar. Gerek biz gerekse sanatçılarımız hak ettikleri cevabı kendilerine verdik. Nasıl askere desteğe giden sanatçıya kem söz söyleyebilir bunu anlayabilmiş değiliz. Hakaret ve küfüre varan sözler sarf edildi. Tüm bunlar karşısında zaman zaman bunlara cevabı siz değil biz verelim diyen arkadaşlar var. Tamam da sözün şiddeti önem arz ediyor. Bulunduğumuz makam bu hakaretleri kabul eden makam değildir.Bulunduğumuz makam o kişilere akıllarının alacağı şekilde gerektiği cevabı vermesi gereken bir makamdır.



KILIÇDAROĞLU'NA SESLENDİ: POSTALIN YOKSA GÖNDERELİM



Şimdi duydum ki Hatay'a gidiyormuş, ne oldu ya günaydın, Postalın yoksa sana postalı biz gönderelim parkan eksikse onu da gönderelim. Biz askerimizle doğduk, askerimizle yürüyoruz



4071 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Afrin'de ne işiniz var? Merkezine girmeyin diyen kimdi? Siz değil miydiniz? Biz size rağmen Fırat Kalkanı harekatını yaptık. Bay Kemal'a rağmen Zeytin Dalı operasyonunu yaptık. 4 bin 71 bu sabah itibariyle etkisiz hale getirilen terörist sayısı. Kuzey Irak'ta 337 terörist etkisiz hale getirildi. Herhalde gözyaşı dökmeyi unutmazsın. Bu mücadele sonuna kadar devam edecek aksi taktirde şehitlerimize bunun hesabını veremeyiz.



BU ADAMIN CİBİLİYETİNİ HERKES ANLASIN



Bay Kemal sen Hakkari'de mitingini yaptığın zaman bir tane Türk bayrağı var mıydı? Orada o zaman bu malum partinin destekleriyle gittin miting yaptın. Sende o güç olsaydı biz seni oradan tanırdık. Biz, 15 Temmuz'dan sonra kendisine Yenikapı için davet gönderdiğimde bize önce hayır dedi. Baskılar sonucunda son akşam geleceğine dair haber geldi. Bunları bilmemiz lazım. Bunları anlatayım ki bu adamın ne olduğunu herkes anlasın. Cibiliyetini anlasın. Karakter başka meseledir. Sandık önümüze geldiği zaman bunun hesabını sormaya var mıyız? Bu sözle, lafla olmuyor. Kapı kapı dolaşarak oluyor.

AKKUYU PROJESİ: TARİHİ BİR HADİSEYE ŞAHİTLİK ETTİK

Salı günü ülkemiz açısından tarihi bir hadiseye şahitlik ettik. Nedir bu? Türkiye'de bir ilk. Bu ilki AK Parti iktidarı yapıyor. O da Mersin Akkuyu'da Türkiye'nin 60 yıllık rüyası olan ilk Nükleer Güç Santrali'nin Sayın Putin ile birlikte canlı yayında attık. 4 etabı olan bu güç santralinin yatırım bedeli 22 milyor doları bulacak. Türkiye'nin elektrik üretiminin yüzde 10'unun tek başına karşılayacak. Türkiye dünyada az sayıdaki Nükleer Güç sahibi ülkeler arasına girecektir. İlkini Soçi'de yaptığımız zirvenin ikincisini Ankara'da gerçekleştirdik. Yakın ilişkiyi sürdürmekte kararlıyız.

BU KATLİAMI LANETLİYORUM, BEDELİNİ EN AĞIR ŞEKİLDE ÖDEYECEKLER

Doğu Guta ve Duma... Bu katliamı yapanları lanetliyorum. Kimden gelirse gelsin bu katliamı yapanlar bunun hesabını, bedelini kesinlikle ağır ödeyecekler. Bununla ilgili görüşme ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dün Sayın Putin ile görüştüm, bugün ve yarın da devam edecek.



MİT FETÖ'CÜLERİ KOVALIYOR



Kırgız makamlarıyla ele ele verip FETÖ'yü bu ülkeden de tasfiye edeceğiz. Gabon 3 tane önemli FETÖ'cüyü hamdolsun teslim etti. Gideceğiz, nereye kaçarlarsa kaçsınlar. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Kosova'dan 6'sını aldık. Şimdi Gabon'dan 3'ünü aldık. MİT kovalıyor. Şimdi bakalım yenisi nereden çıkacak.

CARİ AÇIKTA 19 MİLYAR DOLARLIK İYİLEŞTİRME

Proje bazlı teşvik sistemini tanıttık. 19 firmamıza ait 23 projeye ilişkin teşvik belgelerini sahiplerine teslim ettik. 135 milyar lira yatırım bedelli bu projelerle ihracatımızı 6 milyar dolar üzerinde artırıyor, ithalatamızı 12 milyar azaltıyoruz. Cari açığımızda 19 milyar dolarlık bir iyileştirmenin temelini atmış oluyoruz.



ÇOCUK İSTİSMARI DÜZENLEMESİ

Gözümüzün nuru çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Üzerine titrediğimiz çocukların risklerden korunması bizim için çok önemli. Hele hele masumiyetin simgesi çocuklarımızın istismara uğramasına asla tahammül edemeyiz. Biz insanlık suçu olarak gördüğümüz çocuk istismarının önlenmesi için her türlü tedbiri almakta kararlıyız. Yoğun bir çalışma ortaya koyduk. Sonuçta ortaya acil eylem planı ortaya çıktı. Çocuk istismarıyla ilgili cezaları ağırlaştırılan kanuni düzenleme de Meclis Başkanlığına sunuldu. Üst ceza sınırı 20 yıldan 40 yıla kadar çıkartılıyor. Suçun nitelikli olması halinde ceza müebbete veya ağırlaştırılmış müebbete kadar yükseltilecek. Sıkıysa bundan sonra da bu yola tevessül etsinler. Artık budan sonra ömürleri cezaevinde geçer orada çürürler. Çocuklara yönelik istismar suçu işleyenler için kimyasal hadım ayrıca yapılabiliecek. Çocuklarla ilgili haberlere yayın yasağı getirilecek.



YURTDIŞINDAKİ TÜRKLERE ÇAĞRI



Geçtiğimiz günlerde Avrupa'da bu mühim hadise yaşandı. Bizi üzen şu; Alman makamları terör örgütüne bu kadar yumuşak davranırken terör örgütünün karşısınndaki Türk vatandaşına bu zulmü neden yapar? Hollanda'da karşılaştık ABD'de karşılaştık. Al birini vur öbürüne. Avrupa'nın terör örgütlerinin oyuncağı haline dönüştüğünü görmenin üzüntüsü ve öfkesi içindeyiz. Dağda aradıklarımızın Avrupa'da karşımıza çıkmasından bıktık usandık. Avrupa'da özgürlükler sadece Türkiye'ye hakaret edenler içindir. Avrupa'da ülkemize her türlü düşmanlığı göstermekte serbestsiniz.Türk milleti bu tür tehditlere pabuç bırakmaz. Ama iyi bilsinler ki kendi sonlarını kendileri hazırlıyorlar. Buradan Avrupa'daki vatandaşlarıma sesleniyorum, bulunduğunuz ülkede gurbette değil ana vatanınızdasınız. Bulunuğunuz ülkelerin vatandaşlık haklarından faydalanın. Ana dilinizden, inancınızdan asla taviz vermeyin. Ama yaşadığınız ülkenin dilini ve sosyal ortamını da mutlaka öğrenin