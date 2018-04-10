Bakan, Filistinliyi vuran askerlere destek verdi!

İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett, silahsız Filistinli bir gencin vurulma anının ve sonrasında İsrail askerlerinin attığı sevinç çığlıklarının yer aldığı videonun ardından gelen eleştirilere tepki gösterdi.

Bennett, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, sınıra yaklaşan silahsız Filistinli bir gencin vurulduğu ana ait görüntülere gelen eleştirilere tepki göstererek İsrail askerlerine destek verdi.

Mesajında Bennett, "İsrail askerleri bizim hayatlarımızı koruyor. Biz de onları koruyoruz. Onları yüzüstü bırakmayız." ifadelerini kullandı.

İsrailli Bakan, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada da "Askerlerimizin videodaki konuşma şeklini ve kulağa hoş gelip gelmediğini mi yargılayacağız? Gerçekten mi?" diye konuştu.

- İsrail askerlerinin silahsız Filistinliyi vurdukları ana ait görüntüler

Sosyal medyada dün dolaşıma giren görüntülerde, tellerle çevrili sınıra yaklaşan ve silahsız olduğu açıkça belli olan Filistinli bir gencin İsrail keskin nişancısı tarafından vurulma anı görülüyor.

Gencin vurulduğunu gören İsrail askerlerinin sevinç çığlığı attığı, bir askerin "Ne güzel video oldu" dediği, diğer İsrail askerlerinin de Filistinli genci vuran keskin nişancıyı övmesi duyuluyor.

Silah sesinin ardından onlarca Filistinli vurulan genci hastaneye kaldırmak için bölgeye geliyor ve genci tahliye ediyor. Filistinli gencin vurulduğu anda bölgeden çok sayıda ambulans sesi yükseliyor.

Bu sırada kayıtta olan kamerada İsrail askerlerinin güldükleri duyuluyor.

Ne zaman ve nerede çekildiği tam olarak bilinmeyen videonun, İsrail işgali altındaki Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüşü" gösterilerinde çekildiği tahmin ediliyor.

Zira İsrail ordusu askerlerine Gazze'de düzenlenen barışçıl gösterilerde sınıra yaklaşan Filistinlileri vurma emri vermişti.

30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde İsrail keskin nişancılarının ateş açması sonucu 32 Filistinli şehit oldu, birçoğu gerçek mermiyle vurulan 2 bin 850 Filistinli de yaralandı.

İsrail ordusu, Filistinliler arasında büyük tepkiye neden olan videoyla ilgili kısa bir açıklama yaptı. Açıklamada, videonun aylar önce kaydedildiği ileri sürüldü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.