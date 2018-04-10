Teröristler kesti, Türkiye devreye girdi

Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Afrin'de teröristlerin kaçmadan önce zarar verdikleri arıtma tesisi, Türkiye'den gelen ekiplerce onarılarak Afrin merkezindeki iki mahalleye su verildi.

Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Afrin'de hayatın normale dönmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Teröristlerin kaçmadan önce zarar verdikleri arıtma tesisi, Türkiye'den gelen ekiplerce onarılarak Afrin merkezindeki iki mahalleye su verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" sürüyor.

Afrin'in teröristlerden temizlenmesinin ardından ilçede hayatın normale dönmesine yönelik çalışmaların yanı sıra insani yardım kuruluşlarının gıda ve sıcak yemek dağıtımı yaptığı bölgede teröristlerin neden olduğu altyapı sorunlarının giderilmesine de çalışılıyor.

TÜRKİYE ONARDI

Bu arada teröristlerin Afrin'den kaçmadan önce kullanılmaz hale getirdiği arıtma tesisi, Türkiye'den giden ekiplerce onarıldı.

Arıtma tesisindeki hasar, Hatay ve Adana DSİ ekipleriyle koordineli olarak yapılan çalışmalar sonucu giderildi. Böylelikle Afrin merkezindeki 2 mahalleye su verildi.