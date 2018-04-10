Yedek kalan Valbuena'dan isyan! 'Ağladım...'

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, Fransız basınına açıklamalarda bulundu. Valbuena yedek kalmasıyla ilgili " Her şey yolunda giderken bir gecede bana olan bütün güven kayboldu" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Mathieu Valbuena, Fransa basınına sarı lacivertli kulüpteki durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Bir gecede bana olan bütün güven kayboldu"

France Football'a röportaj veren tecrübeli futbolcu, "Fenerbahçe'ye ilk geldiğimde oynuyordum, goller atıyordum, asistler yapıyordum. Takımın en iyi istatistiğine sahip oyuncularındandım ve her şey yolunda giderken bir gecede bana olan bütün güven kayboldu"ifadelerini kullandı.

"Bana olan güvensizliği gördükçe gerçekten çok şaşırıyorum"

Neden yedek kaldığına anlam veremediğini belirten 33 yaşındaki Fransız yıldız, "İyi olmadığınız zaman yedek kalmayı anlayabilirim ama bana olan güvensizliği gördükçe gerçekten çok şaşırıyorum" dedi.

Türkiye açıklaması

Türkiye'ye geldiği için pişman olmadığını belirten Valbuena, "Fransa'da geçen yıllardan sonra çok farklı bir deneyim oldu. Değişik insanlar, farklı kültürler ve birçok farklı şeyi keşfetme şansım oldu." şeklinde konuştu.

"Tek başıma ağladığım zamanlar yaşadım"

Kariyerinde zor zamanlar geçirdiğini ancak mücadeleyi bırakmadığını sözlerine ekleyen Valbuena, "Yalnız kaldığım ve tek başıma ağladığım zamanlar yaşadım. Aile bir insan için en güzel hediyedir. Eşim, çocuğum, annem ve babam benim için çok önemliler." yorumunda bulundu.