Şenol Güneş ile birçok kez birlikte çalışan ve yakınlığıyla bilinen Hayrettin Hacısalihoğlu, “Şenol Hoca benim çok sevdiğim, değerli arkadaşım ve çok başarılı bir spor adamı. Trabzonspor için tartışmasız en önemli değerlerinden biri ancak benim samimi olduğum gibi yüzlerce insanın onunla samimiyeti var. Şu anda bu durumda olan birinin buna cevap vermesi olmaz. Şenol Hoca başka kulüpte, ama tabii gün doğmadan neler doğar. Öyle bir ortam olursa bilmiyorum ama bizim kulüpte de şu an görevde bir hoca var. Bizim yapmamız gereken ona yardımcı olmak. Kulübü de daha iyi taraftarın mutlu olduğu hale getirmek. Dostluk, arkadaşlık, ilgi onlar ayrı şeyler. Şenol Hoca’nın hem Trabzonspor’daki hem bendeki yeri de çok ayrı” diye konuştu. (Habertürk)
10 Nisan 2018 Salı25 Recep 1439
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Trabzonspor'da çok konuşulacak Şenol Güneş sözleri
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