Beşiktaş son noktayı koydu! 'Oğuzhan ile...'

Mayıs ayında Beşiktaş’la sözleşmesi sona erecek olan Oğuzhan Özyakup, hakkında Avrupa basınında transfer haberleri çok sık yer almaya başladı. Haliyle Beşiktaş taraftarında da “Bedelsiz bir şekilde gidecek mi?” endişesi yaşanıyor.

“Beşiktaş, Tolgay’la uzattığı sözleşmeyi borsaya bildirirken, neden Oğuzhan’la imzaladıysa hâlâ açıklanmadı?” soruları yüksek sesle dillendirilmeye başlandı. Biz de bu konuyu yönetime sorduk. Kesinlikle Oğuzhan’ın bedelsiz şekilde ayrılma durumunun olmadığı bildirildi.

Oğuzhan’ın Beşiktaş’ın kaptanı olduğunu ve böyle bir gidişin söz konusu olamayacağını belirten idareciler, şu bilgiyi verdi:

KENDİSİ DE AYRILMAK İSTEMİYOR

"Biz Oğuzhan’la uzattık. Sözleşmesi de kasada duruyor. Sadece tarih atılmadı. Tarih atılacak ve işleme girecek. Bedelsiz ayrılması gibi bir durum söz konusu değil. Taraftarımızın endişelenmesine de gerek yok. Oğuzhan ancak Beşiktaş satarsa gidebilir. Biz de izleyenlerin olduğunu biliyoruz. İlgilenen ve takip eden kulüpleri Oğuzhan’la birlikte değerlendirmeye alırız. Eğer iki tarafın da çıkarlarına ve vizyonuna uygun teklifler olursa değerlendirilir. Onun dışında Oğuzhan’ın ayrılma gibi bir düşüncesi zaten yok."

ŞU ANDA ŞAMPİYONLUK ÖNEMLİ

Beşiktaş futbolcuların son imzasını attığı kulüp değildir. Gelen-giden olacak. Teklif olan oyuncularımızı değerlendiririz. Günü geldiğinde bunlar konuşulacak şeyler. Biz de bu haberleri takip ediyoruz ancak çok fazla üzerinde durmuyoruz. Şu anda lig yarışı var ve transfer söylentilerinin bunun önüne geçmesi Beşiktaş’a zarar verir. Zamanı gelince her şey konuşulur. Şu anda değil. (Akşam)