10 Nisan 2018 Salı25 Recep 1439
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Arda Turan haftaya yandı! 'Nasıl gelecek'

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Arda Turan haftaya yandı! 'Nasıl gelecek'
Gençlerbirliği'ne mağlup olan Galatasaray'a destek vermek için havalimanına giden taraftarlar, haftaya oynanacak Medipol Başakşehir maçı için Arda Turan'a mesaj yolladı.
Arda Turan haftaya yandı! 'Nasıl gelecek' Arda Turan haftaya yandı! 'Nasıl gelecek' Arda Turan haftaya yandı! 'Nasıl gelecek'

 

Galatasaray taraftarları, Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan takımlarını desteklemek amacıyla Atatürk Havalimanı'nda toplandı.

"ALİ SAMİ YEN'E NASIL GELECEK?"

Haftaya oynanacak Başakşehir maçı sebebiyle Arda Turan'a mesaj gönderen Galatasaray taraftarları, "Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Arda Sami Yen'e nasıl gelecek?" şeklinde tezahüratta bulundu.

"NİYE KIZIYORLAR?"

Sinan Engin ise taraftarların tezahüratına canlı yayında tepki gösterdi. Engin, "Arda Turan'ın Galatasaray'a ne yaptığı anlamıyorum. Giderken para kazandırdı. Niye Arda'ya kızıyorlar? Galatasaray geri istemedi."ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Süper Lig'de bu hafta liderlik koltuğunu kaptırdığı Başakşehir'i konuk edecek.

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