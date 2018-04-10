Özat'tan Fatih Terim ve Şenol Güneş sözleri

Fatih Terim'e teşekkür eden Özat, "Kazanınca konuşmak kolay, tam da bunları hesaplamıştık aslında. Fatih hocaya çok teşekkür ediyorum, maçtan sonra gelip, tebrik etti ve büyük olgunluk gösterdi. Bu durumda olup herkesin kolay kolay yapamayacağı bir şey. Büyük bir klas, olgunluk." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş ile arasının kötü olması nedeniyle bu maçta kötü bir sonuç alması durumunda eleştirileceğinin farkında olduğunu belirten teknik adam, "Biz bugün kaybedebilirdik ve birçok dedikodu ortaya atılabilirdi. Yok Şenol hocayla kavgalı da, şöyle de... Bizlere de insanların saygı duyması lazım. Tersi bir sonuç olsa, ne eleştirilere maruz kalacaktık. Hiçbir antrenör kaybetmek istemez. Babama karşı oynasam yine kazanmak isterim." diye konuştu.