G.Saray'ı yıkan adam konuştu!

Alper Uludağ, kalan maçlarında da iyi sonuçlar almak istediklerini dile getirdi.

İşte Alper Uludağ'ın maç sonundaki sözleri...

''Mutluyuz. Takım olarak çok mutluyuz. Önemli olan puan ya da puanlar alabilmekti. 4 maçtır yenemiyorduk, iyi futbol oynamıyorduk. Yarından itibaren Kayserispor maçına odaklanacağız.''

''Ben tahmin etmedim bana atacağını topu. Manu hep söyler idmanda sen gel diye ama atmaktan yana kullanmak. Gerçekten gol önemli değil. Güzel gol olmuş. Artık Kayseri maçına odaklanmalıyız.''