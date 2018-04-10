Donk'tan itiraf! 'Terim yanıma geldi ve...'

Ryan Donk, Galatasaray Dergisi'nin 176. sayısına samimi açıklamalarda bulundu.

''NE YAPMAK İSTİYORSAN YAPABİLİRSİN, SÜRE ALMAYACAKSIN''

"Forma giyemememin en önemli nedeni eski teknik direktördü. Gelir gelmez bana 'Sen benim tarzım değilsin. Ne yapmak istiyorsan yapabilirsin çünkü benimle süre alamayacaksın' dedi. Benim de aslında bu andan itibaren biraz daha kendime odaklanma, daha fazla çalışma şansım oldu. Çünkü ne de olsa dakika almayacağımı biliyordum bana en baştan bunu söylemişti. Ekstra çalışmaya başladım, salona girdim, yüzmeye, kickboksa, yogaya başladım. Her şeyi ekstra olarak kendime katmayı amaçladım. Ne yaparsam kedi iyiliğim için yapıyordum ve bu sayede kendimi sezonun kalan bölümü için hazır tutabildim."

FATİH TERİM, ''TAMAM, KENDİNİ GÖSTER BANA'' DEDİ

"Fatih Terim ilk geldiğinde sadece ufak birkaç görüşme yapmıştık. Dürüst olmak gerekirse benim bütün sezon oynamadığımı gören ve bunu bilen birinin 'Sinan ve Donk sezonun ikinci yarısı için bizim yeni transferlerimiz olabilir' demesi çok da inandırıcı gelmiyordu. Çünkü 5 aydır oynamıyordum ve sadece maçları izliyordum. Sonra bir gün Antalya kampında Fatih Terim benim yanıma geldi. 'Hazır mısın' dedi. Ben de '5 aydır hazırım sadece oynayacağıma dair bir sinyale ihtiyacım var. Her şeyimi vermeye hazırım' dedim. 'Tamam, göster bana' dedi ve beni oynatmaya başladı. O dakikadan itibaren artık her şeyden daha fazla keyif alıyorum."

TERİM'İN GALATASARAY'IN BAŞINA GELMESİ...

"Fatih Terim'in takımın başına gelmesi Galatasaray kariyerimdeki en anahtar noktaydı. Bana kendimi tekrar gösterme şansını verdi. Ben de ona saygımı bana şans verdiği an sergilediğim performansla göstermeye çalışıyorum. Artık tekrar hedeflerim için umudum var. Çünkü öbür türlü sadece maçları kenarda izleyen biri olacaktım. Terim geldiği günden beri hemen farkını hissettiren biri. Bir kere zaten geçmişi bunu gösteriyor. Biz büyük bir kulübüz ve büyük kulüplerin başlarında geçmişi önemli başarılarla dolu, güçlü karakterlerin olması gerekiyor. Bu, Galatasaray'ın ihtiyacı olan bir şeydi."