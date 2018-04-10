Süper Lig'de bir ayrılık haberi daha!



Bursaspor’da Fransız çalıştırıcı Le Guen ile yollar ayrıldı. Kalan dönemde takımın başında yardımcı antrenör Mustafa Er olacak. Bursaspor'un eski futbolcusu olan Mustafa Er geçen sezon Trabzonspor maçında takımın başında sahaya çıkmış ve Bursaspor'u Süper Lig'de tutmuştu.



Bursaspor'dan resmi açıklama geldi...



"Bu doğrultuda, sözleşmede yer alan “tek taraflı fesih“ e ilişkin özel madde kapsamında, Paul Le Guen ve yabancı yardımcılarıyla olan sözleşme tarafımızdan tek taraflı olarak feshedilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."



34 maçta 14 mağlubiyet



Fransız teknik adam Bursaspor’un başında 28 Süper Lig, 6 Türkiye Kupası müsabakası olmak üzere toplam 34 maça çıktı. Bu maçların 13’ünü kazanan yeşil-beyazlı ekip, 14 maçta ise sahadan puansız ayrıldı.



Mustafa Er Trabzonspor maçında görev almıştı



Geçen sezon düşme potasında yer alan Bursaspor’da, 34. haftada oynanacak kritik Trabzonspor maçı öncesi takım Mustafa Er’e emanet edilmişti. Genç çalıştırıcı, maç öncesi ve sonrası verdiği sınavla geçer not alırken, sahadan 2-1 galip ayrılan Bursaspor 6 hafta sonra kazanmayı başarmış ve ligde kalmıştı.

