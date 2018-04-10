10 Nisan 2018 Salı25 Recep 1439
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AK Parti'de adaylık için tarih belli oldu!

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AK Parti, Haziran sonunda yapmayı planladığı büyük kongrenin hemen ardından yerel seçimlere odaklanacak.
AK Parti'de adaylık için tarih belli oldu!
AK Parti'de adaylık için tarih belli oldu! AK Parti'de adaylık için tarih belli oldu! AK Parti'de adaylık için tarih belli oldu!

Edinilen bilgiye göre, AK Parti yönetimi, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimleri için ‘işaret fişeği’ olarak kabul ettikleri yerel seçimlerde de yüzde 50+1 hedefini tutturmak için kılı kırk yaracak şekilde hazırlık yapmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili belediye başkanlarına gönderdiği mesajda “2019 Mart ayında yerel seçimler, Kasım’da milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacaktır. İlk sonucun diğerini etkilemesi kaçınılmazdır. Bunun için şimdiden sahayı adım adım gezmeye başlamamız gerekiyor. Belediyelerimizin artık, işleri toparlama, çukurları kapatma ve üstyapıya yönelik icraatlarla şehri güzelleştirme zamanı gelmiştir. Seçime kadar bu anlayışla sıkı bir çalışma yürütmeliyiz” dedi.

REFERANS KENDİNİZSİNİZ

Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından ise bir yandan AK Partili bütün mahallî yöneticilerin ‘Performans karneleri’ hazırlanırken, bir yandan da mevcut belediye başkanlarına 2019’a kadar vaatlerini yerine getirmeleri uyarısı yapılıyor. Bu süreçte, 800’ün üzerinde belediye başkanı ve 7 bin 500 civarındaki belediye meclis üyesi ile toplantılar yapan AK Parti yönetimi, yerel seçimlerde izleyecekleri yol haritasını belirlemeye çalışıyor. Parti yönetimi, AK Partili başkanlara “Seçim vaatlerini yerine getirmeleri, yanlış anlaşılmalara son verilmesi, parti teşkilatı ile varsa sıkıntıları bitirmeleri, CV’lerini düzeltmeleri” uyarında bulundu. Mevcut başkanların yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceklerindeki referansın yine kendileri olacağını belirten AK Parti kurmayları “Çünkü, başkanların referansları bir anlamda yönettikleri kurumlar olacaktır. İcraatları, halka ilişkileri olacaktır. Bir belediye başkanı kendi kendine referans olmuyorsa, yeniden adaylık başvurusu yapmasın” dedi.

ADAYLIK İÇİN KRİTERLER

AK Parti, Türkiye genelindeki bin 398 belediye için iki ayrı adaylık süreci işletecek. Bu kapsamda, öncelikle mevcut başkanlarla yola devam edilip edilmeyeceğine karar verilmesi için ‘Kurumsal performanslarına’ bakılacak. Ayrıca, ilinde teşkilat, meclis üyeleri, milletvekilleri ile uyumu, halka ilişkileri, vatandaş nezdindeki karşılığı da mevcut başkanların yeniden aday gösterilmesinde etkili olacak.  AK Parti’de olmayan 500 civarındaki belediye ve mevcut başkanların aday gösterilmeyeceği yerler için yapılacak müracaatlar için ise ayrı bir çalışma yürütülecek. Yeni adaylarda ‘saygınlık, dürüstlük, güvenilirlik, liyakat ve ehliyet’ kriterlerini ön plana çıkaracaklarını belirten AK Parti kurmayları, seçilme yaşının 18’e indirilmesi ile birlikte, önceki seçimlere oranla bu seçimde daha fazla genç adayın çıkmasını beklediklerini söyledi.  

AĞUSTOSTA TEMAYÜL YAPILACAK

AK Parti kurmayları, 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde aday gösterilecek başkan adayları için ağustos ayından itibaren temayül yoklamalarına başlamayı hedeflediklerini de dile getirdi. Ekim ayı sonuna kadar temayülleri bitirmeyi ve kasım ayı sonuna kadar ise adayların tanıtımının yapılacağını belirten AK Parti yöneticileri, yerel seçim beyannamesi üzerinde de ayrı bir çalışma yürütüyor. Her ile ayrı bir beyanname hazırlayacak olan AK Parti, bunun için halkın beklentilerinin yanı sıra, belediye başkanları ve akademisyenlerin önerilerini dikkate alacak bir metin ortaya çıkarmayı hedefliyor.

TÜRKİYE 

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