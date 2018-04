'Bu yüzyılın en mağdur halkıyız'

Guta'daki son kimyasal saldırıdan sağ kurtulan Ihab Fayyad, "Biz bu yılın en mağdur ve mazlum halkıyız. Günün her saati en az 2 uçak, çok sayıda İHA ve helikopter tepemizde uçuyordu. Esed, Rusya ve İran yaşanan felaketi an be an görüyor, yavaş yavaş ölmemizi izliyorlardı.

Türkiye'nin yoğun çabaları ile başlayan tahliye sürecinde Duma'dan kurtarılan sivilleri kimyasal bomba ile vuran rejim 190 sivilin ölümüne sebep oldu. Çoğunluğu kadın ve çocuk bin 200 kişinin yaralandığı olaydan sağ kurtulmayı başaran 19 yaşındaki Ihab Fayyad yaşadıklarını Yeni Şafak'a anlattı. “Biz bu yüzyılın en mağdur ve mazlum halkıyız. Yaşadıklarımız insanlığın gördüğü en korkunç zulümlerden biri” diyen Fayyad yaralı halde çıktığı Duma'dan 7 ambulans değiştirerek Türkiye sınırına ulaştığını söyledi.

KURTULDUĞUMA İNANAMIYORUM

Kuşatma mağduru Fayyad, 26 saat süren yolculuktan sonra İdlib sınırına ulaşabildiklerini söyledi. Rejim ve Rus bombardımanlarında 3 kez yaralandığını kaydeden Fayyad, ''Yaşadığıma ve o cehennemden kurtulduğuma inanamıyorum'' diye konuştu. Fayyad 5 yıl boyunca yaşadıklarını şöyle anlattı: ''Babam kuşatma başlamadan önce rejim tarafından esir alındı. Halen hiçbir haber alamıyoruz.''

ÖLMEMİZİ İZLİYORLARDI

''Devam eden hava ve kara saldırıları dolayısı ile hemen her evde bir yaralı olduğunu söyleyebilirim. Bu yaralılara en basit tıbbi müdahele ve ilaç, medikal desteği verilemiyordu. Yüzlerce sivil bu imkansızlıktan şehit düştü. Direnme gücü biten çocuk ve kadınlar ölüyorlardı. Esed, Rusya ve İran yaşanan felaketi an be an görüyor, yavaş yavaş ölmemizi izliyorlardı.''

“Biz son 3 yılın büyük bölümünü bina bodrumlarında geçirdik. Bir binanın bodrumunda 5-6 aile kalıyorduk. Yiyecek aramak dışında kesinlikle bodrumdan çıkmıyorduk. Ekmek bulmak için sokağa çıkan aile fertlerimizden ölenler oldu. Günün her saati en az 2 uçak, çok sayıda insansız gözlem aracı ve helikopter tepemizde uçuyordu.”

37 KİLOYA DÜŞTÜ

Arkadaşlarının Ebu Usame diye seslendiği Gutalı Fayyad, 14 yaşında maruz kaldığı acımasız kuşatma kabusundan bin 900 gün sonra kurtuldu. Geride bıraktığı felaket tablosundan kurtulduğu için sevinen Gutalı genç, bir yandan da halen bölgeden kurtulmayı bekleyenler için de kaygı duyuyor. Kuşatma başladığında 65 kilo olduğunu belirten Fayyad, şimdi 37 kiloya düştü.

11 BİN SİVİL KATLEDİLDİ

Beşşar Esed 7 yılda 1 milyondan fazla sivil katletti. Suriye savaşında en kritik cepheler arasında gösterilen Şam'ın Guta bölgesini İran'ın da desteği ile büyük oranda kuşatan Şam yönetimi bölgenin dış dünya ile bağlantısını 5 yıl boyunca keserek 500 bin sivili kuşatma altında tuttu. Her türden konvansiyonel bombalarla vurulan Doğu Guta'da kuşatma ve bombardımanlar sebebi ile 11 bin sivil hayatını kaybetti.

SİNİR GAZI KULLANILDI

Esed rejiminin kimyasal silah saldırısında sinir gazı kullandığı belirlendi. Saldırıya ilişkin bölgeden gelen görüntülerde, çoğu gözü açık ölen sivillerde kanama olmadığı, ağız ve burun kısımlarında boğulmadan kaynaklı beyaz köpük bulunduğu dikkati çekti.

RUSYA: KİMYASAL İZİ YOK!

Rusya’nın Suriye’deki ateşkes izleme merkezi, Duma’da yaptıkları incelemede hiçbir ize rastlanmadığını iddia etti. Açıklamada, “Ateşkes izleme merkezinin askeri hekimleri, Duma’daki sağlık kuruluşunu ziyaret etti. Buradaki hastalarda kimyasal zehirlenme belirtileri veya kimyasal madde etkileri tespit edilmedi.” ifadeleri kullanıldı.