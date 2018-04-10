Hama'daki T-4 hava üssünde 3 İranlının hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
10 Nisan 2018 Salı25 Recep 1439
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İran'dan tehdit! Bu saldırı yanıtsız kalmayacak
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