10 Nisan 2018 Salı25 Recep 1439
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Özel 100.Yıl Hastanesi’nde yeni dönem başladı

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Özel 100.Yıl Hastanesi’nde yeni dönem başladı
Ankara’nın önemli sağlık kuruluşlarından biri olan Özel 100.Yıl Hastanesi yenilenen yönetimi ile özverili bir şekilde sağlık hizmetleri sunmaya devam ediyor.
Özel 100.Yıl Hastanesi’nde yeni dönem başladı Özel 100.Yıl Hastanesi’nde yeni dönem başladı Özel 100.Yıl Hastanesi’nde yeni dönem başladı

Özel 100.Yıl Hastanesi yeni yönetimi, doktorları ve personelleriyle birlikte gerçekleştirdiği toplantıda yeni dönemde nasıl bir hizmet anlayışı içerisinde olacaklarını paylaştı.

Ankara’da sağlık hizmetleri veren Özel 100. Yıl Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fettahlı önemli açıklamalarda bulundu.

“EN HIZLI VE VE EN DOĞRU YÖNTEM” VURGUSU

Toplantıda konuşan Ali Fettahlı “Özel 100 yıl Hastanesi olarak hastalarımızın en hızlı şekilde, en doğru yöntemle sağlığına kavuşmasını istiyoruz. Bu nedenle var gücümüzle çalışıyoruz. Bu konuda doktorlarımız ve hastane personellerimizin emeği büyük. Çok yoğun bir tempoda özveri ile çalışan doktor ve personellerimize göstermiş olduğu çabadan dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

DR. FİKRET İNAL DA  ÖZEL 100.YIL HASTANESİ’NDE

Sivil toplum kuruluşları tarafından yılın yöneticisi seçilen Dr. Fikret İnal, Uluslararası standartlarda tıbbi olanaklardan, uzman ve deneyimli sağlık ekibinden, gelişmiş tanı ve tedavi yöntemlerinden her gün daha çok insanın yararlanmasını, sağlıklı insanlardan oluşan, mutlu ve huzurlu bir toplum oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Dr. İnal açıklamalarının devamında, “Yeni yönetimimizle Özel 100 Yıl Hastanesi’nde teknolojiye ve gelişmiş işgücüne yatırım yapmaya devam edeceğiz. Çünkü hastalarımızın biran önce sağlığına kavuşması ve yakınlarının onlara destek olacak umut ve güveni taşıması bizim için her şeyden önemli ”ifadelerini kullandı.

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