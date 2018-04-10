10 Nisan 2018 Salı25 Recep 1439
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S.Arabistan, Katar için talimatı verdi!

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S.Arabistan, Katar için talimatı verdi!
Suudi Arabistan'ın Katar sınırında planladığı "Selva Kanalı" projesinin ilk adımı olarak sınır kapısının kontrolünün tamamen sınır muhafızlarına bırakılması yönünde talimat verildiği bildirildi.
S.Arabistan, Katar için talimatı verdi! S.Arabistan, Katar için talimatı verdi! S.Arabistan, Katar için talimatı verdi!

Suudi Arabistan'ın Riyad gazetesinde yer alan haberde, "Selva Kanalı" projesine dair yeni detaylar aktarıldı. Riyad yönetiminin, proje kapsamında ilk olarak Katar'a açılan tek gümrük noktası Selva Sınır Kapısı'ndaki sivil birimlerin tahliye edilmesi ve kontrolün tamamen Suudi Arabistan sınır muhafızlarına bırakılması talimatı verdiği öne sürüldü.

"Selva Kanalı'nın inşası için Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır koalisyonu" başlığıyla yayınlanan haberde, projenin Suudi Arabistan ve BAE özel sektörleri tarafından finanse edileceği, kazı çalışmalarını ise bu konuda tecrübesi olan Mısırlı firmaların üstleneceğini belirtildi.

''SUUDİ ARABİSTAN, KANALIN DİĞER TARAFINDA ASKERİ ÜS KURACAK''

Haberde ayrıca iki ülke arasında açılması planlanan Selva Kanalı ile Katar'ın Suudi Arabistan'dan tam olarak ayrılmayacağına dikkat çekildi. Suudi Arabistan'ın kanalın diğer tarafında da toprağının kalacağı ve burada bir askeri üs kuracağı iddia edildi.

Riyad yönetiminin buradaki topraklarının diğer bölümünü ise ileride inşa edeceği nükleer tesislerden ortaya çıkacak atıklar için kullanacağı öne sürüldü. BAE'nin de Katar'a yakın sınır bölgesini aynı şekilde nükleer reaktör atıkları için kullanacağı ifade edildi. 

KRALİYET DİVANI MÜSTEŞARI KANAL PROJESİNİ SAVUNDU

Öte yandan Suudi Arabistan Kraliyet Divanı Müsteşarı Suud el-Kahtani de sosyal medya hesabından "Selva Kanalı" ile ilgili paylaşımda bulundu. Kahtani, "Katar, Suudi Arabistan'a ait askeri üssün bulunduğu Selva Adası'nın bir parçası olacak. Tarih de bir zamanlar o topraklarda bir ülkenin olduğunu hatırlayacak." ifadelerini kullandı.

Kanal projesini savunan Kahtani, şunları kaydetti:

''Selva Adası'nı oluşturma kararı, uluslararası hukuka aykırı mıdır, Suudi Arabistan'ın orada bir askeri üs kurma hakkı var mıdır, nükleer reaktörünü ve nükleer reaktör atıklarını oraya atma hakkına sahip midir? Tabii ki yüzde 10 bin hakkı vardır. Bu egemenliktir ey sadece egemenliğin ismini bilenler.''

Suudi Arabistan'da internet üzerinden yayın yapan "Sabq" gazetesi geçen hafta yayınladığı haberde, Suudi Arabistan'ın, Katar ile arasındaki 60 kilometrelik tek kara sınırında kanal inşa etmek için tam teşekküllü bir turizm projesi üzerinde çalıştığı iddiasında bulunmuştu. 

Projenin resmi makamlar tarafından onaylanmayı beklediği aktarılan haberde, kanalın Suudi Arabistanlı 9 yatırımcı firmanın bir araya gelmesiyle yaklaşık 2,8 milyar riyal maliyetle 12 ayda tamamlanacağı öne sürülmüştü. 
Haberde, proje kapsamında 5 büyük otel ve tatil köyünün yanı sıra 2 yeni liman inşa edileceği bilgisi yer almıştı.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

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