10 Nisan 2018 Salı25 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:57Güneş 06:27Öğle 13:12İkindi 16:50Akşam 19:45Yatsı 21:09
    • 17°C Adana
    • 19°C Adıyaman
    • 19°C Afyon
    • 17°C Ağrı
    • 24°C Amasya
    • 22°C Ankara
    • 22°C Antalya
    • 26°C Artvin
    • 22°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 110.741 -2.13
  • Altın: 175,512 0.30
  • Dolar: 4,0812 0.52
  • Euro: 5,0378 0.74

TRT'de okutulan ihanet bildirisi metni defalarca değiştirilmiş

»
Genelkurmay "çatı davasının" sanığı Turhan'ın incelenen dijital materyallerinde ele geçirilen TRT'de okutulan darbe bildirisi metnin defalarca değiştirildiği ve "Metin", "Metin-1", "Metin-2", "Metin-3" ve "Metin-4" şeklinde kaydedildiği belirlendi.
TRT'de okutulan ihanet bildirisi metni defalarca değiştirilmiş
TRT'de okutulan ihanet bildirisi metni defalarca değiştirilmiş TRT'de okutulan ihanet bildirisi metni defalarca değiştirilmiş TRT'de okutulan ihanet bildirisi metni defalarca değiştirilmiş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında yayımlanan sözde sıkıyönetim emrinde imzası olan eski albay Cemil Turhan'ın telefonunda, TRT'de okutulan ihanet bildirisinin birçok kez değiştirilmiş hali bulundu.

Genelkurmay Başkanlığı karargahındaki darbe girişimine ilişkin görülen "çatı davasının" kritik isimleriden sanık eski General-Amiral Şube Müdürü albay Cemil Turhan'ın iş yeri ve evinde ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi tamamlandı.

Bu kapsamda telefon, bilgisayar ve taşınabilir bellekleri inceleyen adli bilişim uzmanları, soruşturma konusuyla ilgili bilgileri mahkemeye gönderdi. 

Uluslararası adli bilişim standartlara uygun tekniklerle incelenen materyallerde, TRT'de okutulan sözde darbe bildirisi de bulundu. 

Söz konusu metnin defalarca değiştirildiği ve "Metin", "Metin-1", "Metin-2", "Metin-3" ve "Metin-4" şeklinde 5 ayrı dosya olarak kaydedildiği belirlendi.

Sözde darbe bildirisi metnini okuma sırasında durulması gereken yerlerde eğik çizgilerle "es"ler verilerek düzenlediği tespit edildi.

Darbe bildirisinin son hali verildikten sonra Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinden yayımlanması için Whatsapp üzerinden Genelkurmay Basın Halkla İlişkiler Dairesi çalışanı sanık eski yarbay Muzaffer Çoban'a gönderildi.

Bilirkişi raporuna göre sanık Turhan, telefonu darbeden yaklaşık iki ay önce almasına rağmen 15 Temmuz akşamına kadar hiçbir program yüklemedi.

100420181244286893738_3.jpg

Darbe girişiminin yaşandığı akşam telefonuna bazı mobil uygulamalar indiren Turhan, erişime engellenen sitelere girmek için DNS ayarlarının değiştirilmesini sağlayan Betternet isimli program da bunların arasında yer aldı.

Ayrıca, Turhan'ın da bulunduğu "yarasalar" isimli yazışma gurubuna İstanbul'daki boğaz köprülerini kapatan darbeci askerlerin yer aldığı fotoğraflar gönderilerek darbe seyri hakkında belli aralarla bilgi verildiği anlaşıldı.

Söz konusu gruba gönderilen görseller arasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun fotoğrafının bulunması dikkati çekti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İkinci elde yeni dönem! Belge zorunluluğu geliyorİkinci elde yeni dönem! Belge zorunluluğu geliyorGümrük ve Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapmak isteyenlerin alması gereken yetki belgesinin 13 Mayıs itibarıyla ticaret il müdürlüklerinden verileceğini açıkladı.
Dağlıca'dan acı haber: Düşen asker şehit olduDağlıca'dan acı haber: Düşen asker şehit olduHakkari’nin Dağlıca bölgesinde görev yapan Afyonkarahisarlı Piyade Sözleşmeli Er Cumali Sarıtaş, ayağının kayması sonucu kayalıklardan düşerek şehit oldu.
TRT'de okutulan ihanet bildirisi metni defalarca değiştirilmişTRT'de okutulan ihanet bildirisi metni defalarca değiştirilmişGenelkurmay "çatı davasının" sanığı Turhan'ın incelenen dijital materyallerinde ele geçirilen TRT'de okutulan darbe bildirisi metnin defalarca değiştirildiği ve "Metin", "Metin-1", "Metin-2", "Metin-3" ve "Metin-4" şeklinde kaydedildiği belirlendi.
Türk helikopterine uyarı ateşi iddiasına yalanlamaTürk helikopterine uyarı ateşi iddiasına yalanlamaYunan basınının, "Yunan askerlerinin Türk Sahil Güvenlik helikopterine uyarı ateşi açtığı" iddiası Başbakanlık kaynakları tarafından yalanladı.
Ortaokul öğrencisi müdür yardımcısını bıçakladıOrtaokul öğrencisi müdür yardımcısını bıçakladıAdana'da bir ortaokul öğrencisi müdür yardımcısını bıçakladı.
Özel 100.Yıl Hastanesi’nde yeni dönem başladıÖzel 100.Yıl Hastanesi’nde yeni dönem başladıAnkara’nın önemli sağlık kuruluşlarından biri olan Özel 100.Yıl Hastanesi yenilenen yönetimi ile özverili bir şekilde sağlık hizmetleri sunmaya devam ediyor.
  • AK Parti'de adaylık için tarih belli oldu!10 Nisan 2018 Salı 13:40
  • FETÖ elebaşı Gülen gidici!10 Nisan 2018 Salı 13:31
  • Soylu açıkladı! Polis ve Jandarma'da yeni dönem10 Nisan 2018 Salı 13:20
  • 'Bu yüzyılın en mağdur halkıyız'10 Nisan 2018 Salı 13:19
  • Erdoğan'dan Lavrov'a cevap10 Nisan 2018 Salı 13:14
  • Vali Vasip Şahin'den muhtarlara uyarı10 Nisan 2018 Salı 13:06
  • Atatürk Havalimanı'nda kırmızı alarm!10 Nisan 2018 Salı 13:05
  • Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na postallı cevap!10 Nisan 2018 Salı 12:46
  • Vali, yanlışlıkla biber gazı sıktı10 Nisan 2018 Salı 12:26
  • Teröristler kesti, Türkiye devreye girdi10 Nisan 2018 Salı 12:22
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri