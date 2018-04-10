'Oyuncularımın tatil kafasından çıkması gerekiyor'

Rumen teknik adam, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 15 Nisan Pazar günü sahalarında Gençlerbirliği ile oynayacakları maçın kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

Son maçlarda takımının oyunundan memnun olmadığını aktaran Sumudica, "Çok zor bir hafta bizi bekliyor. Son maçlarda takım iyi değildi. Her maç daha zor oluyor. Son iki hafta ligin güçlü takımlarından Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı oynadık. İyi bir dönemden geçmiyorduk. Bu maçlarda sakatlıklarımız ve cezalılarımız vardı. 11'i kurarken zorlandık." dedi.

"Mücadele etmiyoruz"

Futbolcularının sahada yeterince mücadele etmediğini dile getiren Sumudica, şunları kaydetti:

"Şu an itibarıyla 3-4 oyuncum sakat ya da cezalı, onlar da Gençlerbirliği maçında oynayamayacak. Cezalılar var, sakatlar var. Bu durumdan çıkmaya çalışıyoruz. Çünkü tatilde değiliz. Futbolcularımın tatil kafasından çıkması gerekiyor. Futbolcularımdan taktiği ya da söylediğimi yapmalarını değil sadece sahada mücadele etmelerini istiyorum. Çünkü mücadele etmiyoruz."

"Mücadele etmeyince maçlar rakipler için daha kolay oluyor." diyen Sumudica, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gençlerbirliği dün sahaya mücadele etmek için çıkmış, herkes topun arkasında bekledi ve Galatasaray'a karşı kazandı. Gençlerbirliği'nin Galatasaray'dan üstün olduğunu düşünmek mümkün mü, ama yürekten oynadılar ve şu an mutlular. Hocaları, oyuncuları, herkes mutlu. Ben de bunu takımımdan bekliyorum. Oyuncularımdan pazar günü sahaya çıkıp ölene kadar mücadele etmelerini bekliyorum. Eğer bunu yaparsak kazanırız. Bunu yapmazsak hiçbir maçı kazanamayız."

Antrenman

Kayserispor, Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı takım, antrenmanda pas organizasyonlarının ardından şut çalıştı. İdmana sakatlığı bulunan Stephane Badji ve Silvestre Varela katılmadı.