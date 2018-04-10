10 Nisan 2018 Salı25 Recep 1439
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Süper Lig'de ortalığı karıştıracak iddia! Eto'o...

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Süper Lig'de ortalığı karıştıracak iddia! Eto'o...
Süper Lig'de devre arasında Antalyaspor’dan ayrılarak Konyaspor’un yolunu tutan Samuel Eto’o ile ilgili olarak gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.
Süper Lig'de ortalığı karıştıracak iddia! Eto'o... Süper Lig'de ortalığı karıştıracak iddia! Eto'o... Süper Lig'de ortalığı karıştıracak iddia! Eto'o...


Küme düşme potasını yakından ilgilendiren maçta Pazar günü Konyaspor’u ağırlayacak Antalyaspor’da Asbaşkan Şefik Öz'ün Kamerunlu yıldız futbolcu ile ilgili yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü.

Koza TV’de ekranlara gelen Kale Çizgisi programında Koray Geçgel’e konuşan Şefik Öz, Samuel Eto’o’nun, kritik maç öncesi Antalyaspor’dan eski takım arkadaşlarını aradığı duyumları geldiğini söyledi.

"50'YE YAKIN TELEFON GELDİ"

Eto’o’nun Antalyaspor’la sezon sonunda sözleşmesi bitecek bazı futbolcuları arayarak Konyaspor’a transfer olabileceklerini söylediği yönünde dedikodular dolaştığını ifade eden Şefik Öz, “Samuel Eto’o’nun eski takım arkadaşlarını arayarak akıllarını çeldiğine inanmak istemiyoruz ama böyle bir dedikodu dolaşıyor. Bu konuyla ilgili bugün 50'ye yakın telefon geldi. Konyaspor yönetimi de böyle bir maçtan önce böyle şeyler olsun istemez. Bu durumu bazı menajerler manipüle edebilir, ancak Eto'o'ya böyle bir şey yakışmaz” diye belirtti.

Öz, “Hangi futbolcuları aradığıyla ilgili bilgimiz yok, bu durumu futbolcularımıza da sormayacağız. Böyle bir telefon gelmişse dahi futbolcularımız gereken yanıtı vermiştir” dedi.
 

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