Böylesi ne görüldü ne duyuldu!

BD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ve Facebook, 2011 yılında kullanıcı verilerinin korunması konusunda bir anlaşmaya varmışlardı ve sosyal ağın müşteri bilgilerini korumak için belli kurallara sadık kalması zorunlu tutulmuştu.



FTC Başkanı Jon Leibowitz sosyal ağın gizlilik pratikleri konusunda o dönem yaptığı açıklamada, “Facebook yüz milyonlarca kullanıcısının gizliliğini korumak için verdiği sözleri tutmak zorunda. Facebook’un inovasyonu müşteri gizliliği pahasına gerçekleştirilmek zorunda değil. FTC, bunu önleyecek.”

FTC, o dönemdem bu yana Facebook’un gizlilik çalışmaları konusunda özel bir soruşturma yürüttüğünü doğrulamış ve sosyal ağın verileri korunmayan her bir kullanıcısı için Facebook’a 41.484 dolar ceza kesebileceğini duyurdu.



The Washington Post Gazetesi, Cambridge Analytica skandalında verileri uygunsuz şekilde kullanılan Facebook kullanıcılarının sayısı üzerinden sosyal ağa verilebilecek cezayı hesapladı.



Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’in hafta başında tüm kullanıcıların verilerinin benzer yollarla kullanıldığını düşünmesi gerektiğini açıklamasının ardından, hesap tüm Facebook kullanıcıları katılarak yapıldı. Buna göre, FTC Facebok’a 7,1 trilyon dolara kadar ceza kesebilir.



7,1 trilyon dolar, dünyada dolaşımda olan tüm paraların bu kadar etmemesi de göz önünde bulundurulduğunda bir hayli uçuk bir meblağ. FTC’nin sosyal ağa böylesi bir ceza kesmesi mümkün değilken, sosyal ağın yine de bütçesini sarsacak bir cezayla karşılaşması muhtemel.