10 Nisan 2018 Salı25 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:57Güneş 06:27Öğle 13:12İkindi 16:50Akşam 19:45Yatsı 21:09
    • 15°C Adana
    • 19°C Adıyaman
    • 19°C Afyon
    • 17°C Ağrı
    • 26°C Amasya
    • 23°C Ankara
    • 22°C Antalya
    • 26°C Artvin
    • 25°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 110.535 -2.32
  • Altın: 177,202 1.27
  • Dolar: 4,1137 1.32
  • Euro: 5,0839 1.66

Böylesi ne görüldü ne duyuldu!

»
Böylesi ne görüldü ne duyuldu!
ABD Federal Ticaret Komisyonu, kurucu CEO’su ABD Kongresi’nde ifade verecek olan Facebook’a şirketin ödeyemeyeceği miktarda ceza kesebilir.
Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Böylesi ne görüldü ne duyuldu!

BD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ve Facebook, 2011 yılında kullanıcı verilerinin korunması konusunda bir anlaşmaya varmışlardı ve sosyal ağın müşteri bilgilerini korumak için belli kurallara sadık kalması zorunlu tutulmuştu.
 
FTC Başkanı Jon Leibowitz sosyal ağın gizlilik pratikleri konusunda o dönem yaptığı açıklamada, “Facebook yüz milyonlarca kullanıcısının gizliliğini korumak için verdiği sözleri tutmak zorunda. Facebook’un inovasyonu müşteri gizliliği pahasına gerçekleştirilmek zorunda değil. FTC, bunu önleyecek.”

FTC, o dönemdem bu yana Facebook’un gizlilik çalışmaları konusunda özel bir soruşturma yürüttüğünü doğrulamış ve sosyal ağın verileri korunmayan her bir kullanıcısı için Facebook’a 41.484 dolar ceza kesebileceğini duyurdu.
 
The Washington Post Gazetesi, Cambridge Analytica skandalında verileri uygunsuz şekilde kullanılan Facebook kullanıcılarının sayısı üzerinden sosyal ağa verilebilecek cezayı hesapladı. 
 
Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’in hafta başında tüm kullanıcıların verilerinin benzer yollarla kullanıldığını düşünmesi gerektiğini açıklamasının ardından, hesap tüm Facebook kullanıcıları katılarak yapıldı. Buna göre, FTC Facebok’a 7,1 trilyon dolara kadar ceza kesebilir.
 
7,1 trilyon dolar, dünyada dolaşımda olan tüm paraların bu kadar etmemesi de göz önünde bulundurulduğunda bir hayli uçuk bir meblağ. FTC’nin sosyal ağa böylesi bir ceza kesmesi mümkün değilken, sosyal ağın yine de bütçesini sarsacak bir cezayla karşılaşması muhtemel.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Paris ziyaretindeki iğrenç detay!Paris ziyaretindeki iğrenç detay!Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Fransa ziyaretinde Kraliyet ailesini şoke eden bir gelişme yaşandı.
Böylesi ne görüldü ne duyuldu!Böylesi ne görüldü ne duyuldu!ABD Federal Ticaret Komisyonu, kurucu CEO’su ABD Kongresi’nde ifade verecek olan Facebook’a şirketin ödeyemeyeceği miktarda ceza kesebilir.
Müthiş iddia! İngiltere Kıbrıs'tan vuracakMüthiş iddia! İngiltere Kıbrıs'tan vuracakSuriyeli muhaliflerin kontrolündeki Duma’da yaşanan kimyasal saldırının ardından Suriye rejimine yönelik ABD’nin planladığı saldırıya İngiltere’nin de destek verebileceği belirtildi.
S.Arabistan, Katar için talimatı verdi!S.Arabistan, Katar için talimatı verdi!Suudi Arabistan'ın Katar sınırında planladığı "Selva Kanalı" projesinin ilk adımı olarak sınır kapısının kontrolünün tamamen sınır muhafızlarına bırakılması yönünde talimat verildiği bildirildi.
Lavrov Kuzey Kore yolcusuLavrov Kuzey Kore yolcusuRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kuzey Koreli mevkidaşı Ri Yong-ho ile bugün Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Pyongyang'a ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.
İran'dan tehdit! Bu saldırı yanıtsız kalmayacakİran'dan tehdit! Bu saldırı yanıtsız kalmayacakReuters haber ajansı, Şam'da bulunan üst düzey bir İranlı yetkilinin İsrail'in Suriye'de düzenlediği hava saldırısına ilişkin "Bu saldırı yanıtsız kalmayacak" dediğini aktardı. Hama'daki T-4 hava üssünde 3 İranlının hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
  • Çin'den yeni ABD hamlesi! 60 gün süre istedi10 Nisan 2018 Salı 13:00
  • İstatistik açıklandı! Türkler AB'de beşinci sırada10 Nisan 2018 Salı 12:21
  • Bakan, Filistinliyi vuran askerlere destek verdi!10 Nisan 2018 Salı 12:17
  • Japonya-ABD ortak tatbikat yaptı10 Nisan 2018 Salı 11:37
  • FBI, Trump'ın avukatının ofisini bastı10 Nisan 2018 Salı 11:37
  • Cesur kızın sorgulama görüntüleri ortaya çıktı10 Nisan 2018 Salı 11:36
  • BAE çıldıracak! Suçüstü yakalandılar10 Nisan 2018 Salı 11:35
  • Ve Yulia Skripal taburcu edildi10 Nisan 2018 Salı 11:35
  • Tehdit gibi açıklama: Suriye'yi vurursa...10 Nisan 2018 Salı 11:00
  • ABD vurulacak 22 kritik noktanın haritasını çıkardı!10 Nisan 2018 Salı 10:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri