10 Nisan 2018 Salı25 Recep 1439
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İçişleri Bakanı Soylu'dan Sözcü'ye sert tepki: İftira...

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sabah'ı okunacak gazeteler arasından çıkardılar" iddiasını manşetine taşıyan Sözcü gazetesine Twitter hesabı üzerinden tepki gösterdi: Gazete müsveddesi...
İçişleri Bakanı Soylu'dan Sözcü'ye sert tepki: İftira...
İçişleri Bakanı Soylu'dan Sözcü'ye sert tepki: İftira... İçişleri Bakanı Soylu'dan Sözcü'ye sert tepki: İftira... İçişleri Bakanı Soylu'dan Sözcü'ye sert tepki: İftira...

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Polis Günü'nde Polis Radyosu'na konuk oldu. İçişleri Bakanlığının Facebook hesabından da naklen yayınlanan programla ilgili Sözcü gazetesinde yer alan haberde, "Programda hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin 'okunacak gazeteler listesi'nden çıkarıldığı" iddiası yer aldı. Bakan Soylu ise yaşananlar için 'iftira' dedi.

Sözcü'nün haberiyle ilgili kişisel Twitter hesabı üzerinden kısa bir açıklama yapan Bakan Soylu, Sözcü’nün haberini alıntılayarak, “Canlı yayına katılacak polislerimizin bilgisi verildiği konuşma üzerinden, hem de 10 Nisan Polis Günü'nde böyle bir iftirayı atabilen gazete müsveddesi…” dedi.

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