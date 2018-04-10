Paris ziyaretindeki iğrenç detay!

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Fransa ziyaretinde Kraliyet ailesini şoke eden bir gelişme yaşandı.

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Paris'teyken bir Fransız porno film şirketi, ülkenin en bilinen prenslerden birinin çektirdiği porno filmlerin parasını ödemediği gerekçesiyle kraliyet ailesine dava açtı.

Sputnik'in aktardığına göre, söz konusu kişi, 1975-2015 arası 40 yıl boyunca Suudi dışişleri bakanlığı yapmış olan Prens Suud el Faysal.

Dünyanın en uzun süre görev yapan dışişleri bakanı olan Prens Suud el Faysal'ın, 2015 yılında 75 yaşında ölmesinin ardından, porno filmler çektirdiği su yüzüne çıktı. Fransız porno film şirketi Atyla, eski dışişleri bakanının çektirdiği filmlerin 90 bin euro'luk faturalarını hiç ödemediği gerekçesiyle Suudi kraliyet ailesine dava açtı. Dava haberi, tam da Suudi Arabistan'ın de facto lideri Salman'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmek üzere Paris'i ziyaret etmesine denk geldi.

PARİS'TEKİ LÜKS VİLLASI VE ÇEŞİTLİ OTEL ODALARI KULLANILMIŞ



Dava dilekçesinde Faysal'ın, en sevdiği metresinin başrolde oynadığı porno filmler çektirdiği, bu filmlerde görmek istediklerine dair talimatlar gönderdiği, filmlerde mekan olarak Paris'teki Zafer Takı yakınında bulunan Faysal ailesinin lüks villası ile çeşitli otel odalarının kullanıldığı belirtildi.