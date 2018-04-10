10 Nisan 2018 Salı25 Recep 1439
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Erdoğan: ABD sağda solda konuşuyor her şey ortada!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİKA toplantısında yaptığı konuşmada petrol zengini Müslüman ülkelere seslendi.
Erdoğan: ABD sağda solda konuşuyor her şey ortada!
Erdoğan: ABD sağda solda konuşuyor her şey ortada! Erdoğan: ABD sağda solda konuşuyor her şey ortada! Erdoğan: ABD sağda solda konuşuyor her şey ortada!

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinatörlerini kabulündeki konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu.

'ABD, SAĞDA SOLDA KONUŞUYOR...'

TİKA başta olmak üzere mazlumlara, mağdurlara gariplere el uzatan kurumların çalışmalarına özel önem verdik. Türkiye 6 milyar dolarlık insani kalkınma yardımıyla ABD'nin arkasında ikinci sıradayız. Milli gelire baktığımız zaman dünyada birinci sıradayız. ABD sağda solda konuşuyor, rakamlar ortada! Bir yıl diğer ülkelerin yardımlarında büyük bir artış olmazsa 7,2 milyar dolarlık insani kalkınma yardımıyla ilk sıraya çıkma ihtimalimiz var.

Dünyadaki pek çok krizin kaynağında gelir dağılımındaki adaletsizlik  yatıyor.Dünya üzerinde kurulduğu söylenen 4 çarpıklığın yükünü kaldıramaz. İmkanlarımızın el verdiği kadar insana ulaşmaya gayret ediyoruz.

'LAFA GELDİĞİ ZAMAN DOSTUZ DİYORLAR, YALAN!'

Üzülmüyoruz, 'Niye böyle' demiyoruz, diyoruz ki 'Ya Rab, sana hamdolsun bize 4,5 milyon mülteciye ev sahipliği yapma şerefini bahşettin.' Biz, muhacir de olabilirdik, Rabbim bizlere ensar olma şerefini bahşetti. Ensar olmaktan daha güzeli olabilir mi? Öyleyse ensar olmanın görevini yerine getirmemiz lazım. Suriyeli kardeşlerimize kendi yurtlarında güvenli, huzurlu ve müreffeh bir gelecek sağlamak için yaptığımız sınır ötesi operasyonları ödediğimiz bedellere rağmen sürdürmekte kararlıyız. Terör örgütlerine karşı yürüttüğümüz mücadelede, maalesef kendimize pek az dost bulabildik. Hatta demokrasiden ve özgürlüklerden dem vuran ülkelerin önemli bir bölümünün çıkarları öyle gerektirdiği için terör örgütlerinin yanında yer aldığını gördük. Lafa geldiği zaman 'dostuz' diyorlar, yalan."

'PETROL ZENGİNİ ÜLKELERE SESLENİYORUM...'

Ben daha da ileri gidiyorum. Özellikle Müslüman ülkelere, petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum. Salt zekatlarını tespit edip bu fakir, garip ülkelere verseler dünyada herhalde fakir kalmaz. Dünyanın değişik yerlerinde yağdırılan bombalar için harcanan paralar sadece fakirlere verilse dünyada fakir kalmaz.

'TERÖR ÖRGÜTLERİNE 5 BİN TIR YARDIM'

Terör örgütlerine ABD'nin gönderdiği yardım 5 bin TIR silah ve mühimmat. 2 bin kargo uçağıyla silah ve mühimmat. Siz bunların ne tür büyük rakamlar tuttuğunu hesap edin.

Batı'nın ortalığı karıştırmak için harcadığı para ile dünyanın geri kalanı asgari refah seviyesine ulaşabilir.

'SURİYE'NİN YENİDEN İNŞASI İÇİN KARARLIYIZ'

Mesela biz Suriye'de güvenli bölgeler oluşturalım istiyoruz, Sayın Obama zamanından beri ben bunu söylüyorum. Kendisiyle kaç kez görüştük, söyledik. Yeni gelen yönetim, baktım onlar da 'Güvenli bölge oluşturalım' diyor, biz bunu zaten ta ne zamandan beri söylüyoruz, 'Hadi gelin oluşturalım', bakın yine yanaşmıyorlar. Niye? İstedikleri bu değil, istedikleri ortalığı karıştırmak, istedikleri Müslüman kıyımı, fakat öyle bir Müslüman kıyımı ki öldüren 'Allahüekber' diyor öldürüyor, ölen 'Allahüekber' diyor o da ölüyor. Öyle bir terslik olabilir mi? İşte şu anda biz İslam dünyasında bunu görüyoruz. Afganistan'da bu var, Irak'ta bu var, Suriye'de bu var, gidelim Libya'ya bu var. Oyun hep aynı oyun, onlar kan ve ateş her yere yayılsın istiyor, biz Suriye halkı kendi topraklarında huzur içinde yaşasın istiyoruz. Onlar Suriye halkı birbirini kırsın, yok etsin istiyor, biz Suriye şehirlerini altyapısıyla üstyapısıyla yeniden yaşam alanları haline getirelim istiyoruz

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