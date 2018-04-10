10 Nisan 2018 Salı25 Recep 1439
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O da programını iptal etti!

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O da programını iptal etti!
ABD'nin Esed rejimine düzenleme ihtimali tartışılırken Başkan Trump, haftasonu yapılacak Güney Afrika ziyaretini iptal etmişti. Bir iptal de ABD Savunma Bakanı Mattis'ten geldi.
O da programını iptal etti! O da programını iptal etti! O da programını iptal etti!

 

Esed rejiminin Doğu Guta'da kimyasal silah kullanmasının, ABD ve diğer Batılı ülkeler rejimi vurma planları üzerinde durduğu ifade ediliyor.

Trump'ın dün yaptığı açıklamada "48 saat içinde büyük bir karar açıklayacağım" ifadesini kullanması ve haftasonu yapacağı Güney Amerika ziyaretini iptal etmesi de saldırı hazırlığı ihtimalini güçlendiriyor.

MATTIS DE HAFTASONU PROGRAMINI İPTAL ETTİ

Son olarak, Trump'ın ardından ABD Savunma Bakanı James Mattis de haftasonu Nevada ve San Francisco'ya yapacağı ziyaretleri iptal etti.

ABD'nin Esed ve Suriye konusunda atacağı adım merakla bekleniyor.

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