Fatih Terim, Tudor'un gerisinde kaldı!



Fatih Terim idaresinde ikinci yarının geride kalan 11 maçında 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan Galatasaray, 22 puan topladı.



Görevine 16. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor mağlubiyetinin ardından son verilen Igor Tudor'un sezonun ilk yarısındaki 11 haftalık performansı ise Terimli Galatasaray'ın 4 puan üzerinde gerçekleşti. Tudor yönetiminde ilk yarının 11 maçında 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, 26 puan elde etmişti.



Tudor ve Terim yönetiminde 11 haftalık maç sonuçları şöyle oluştu:

Rakip Tudor dönemi sonuç Terim dönemi sonuç

Kayserispor 4 - 1 3 - 1

Osmanlıspor 3 - 1 2 - 0

Demir Grup Sivasspor 3 - 0 1 - 2

Antalyaspor 1 - 1 3 - 0

Kasımpaşa 2 - 0 1 - 2

Bursaspor 2 - 1 5 - 0

Kardemir Karabükspor 3 - 2 7 - 0

Atiker Konyaspor 2 - 0 2 - 1

Fenerbahçe 0 - 0 0 - 0

Trabzonspor 1 - 2 2 - 1

Gençlerbirliği 5 - 1 0 - 1

Not: Tabloda ilk takım Galatasaray olarak alınmıştır.



- Deplasmanda 25 puan bıraktı



Bu sezon dış sahada çıktığı 14 lig maçında sadece 5 kez kazanabilen sarı-kırmızılı takım, 7 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşayarak 25 puandan oldu.



İç sahada çıktığı 14 karşılaşmada 13 galibiyet ve 1 beraberlik alarak sadece 2 puan kaybı yaşayan Galatasaray'ın deplasman performansı beklentilerin çok uzağında kaldı.



Öte yandan, Galatasaray'ın deplasman performansı, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin dış saha performanslarının da gerisinde kaldı. Deplasmanlarda 25 puan bırakan Galatasaray'ı, dış sahada (5 galibiyet/5 beraberlik/4 yenilgi) 22 puan yitiren Beşiktaş takip ederken, Medipol Başakşehir (7 galibiyet/3 beraberlik/4 yenilgi) 18, Fenerbahçe ise (7 galibiyet/5 beraberlik/2 yenilgi) 16 puan kaybetti.