10 Nisan 2018 Salı25 Recep 1439
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Fatih Terim, Tudor'un gerisinde kaldı!

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Fatih Terim, Tudor'un gerisinde kaldı!
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği'ne yenilerek liderliği Medipol Başakşehir'e kaptıran Galatasaray'ın, Fatih Terim yönetimindeki ikinci yarı performansı, Igor Tudor idaresindeki ilk devrenin aynı döneminin gerisinde kaldı.
Fatih Terim, Tudor'un gerisinde kaldı! Fatih Terim, Tudor'un gerisinde kaldı! Fatih Terim, Tudor'un gerisinde kaldı!


Fatih Terim idaresinde ikinci yarının geride kalan 11 maçında 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan Galatasaray, 22 puan topladı.
 
Görevine 16. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor mağlubiyetinin ardından son verilen Igor Tudor'un sezonun ilk yarısındaki 11 haftalık performansı ise Terimli Galatasaray'ın 4 puan üzerinde gerçekleşti. Tudor yönetiminde ilk yarının 11 maçında 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, 26 puan elde etmişti.
 
Tudor ve Terim yönetiminde 11 haftalık maç sonuçları şöyle oluştu:

  Rakip  Tudor dönemi sonuç    Terim dönemi sonuç
  Kayserispor        4 - 1         3 - 1 
  Osmanlıspor        3 - 1       2 - 0 
  Demir Grup Sivasspor        3 - 0        1 - 2 
  Antalyaspor        1 - 1        3 - 0 
  Kasımpaşa        2 - 0        1 - 2 
  Bursaspor        2 - 1        5 - 0 
  Kardemir Karabükspor        3 - 2        7 - 0 
  Atiker Konyaspor        2 - 0        2 - 1 
  Fenerbahçe        0 - 0        0 - 0 
  Trabzonspor        1 - 2        2 - 1 
  Gençlerbirliği        5 - 1        0 - 1 

 Not: Tabloda ilk takım Galatasaray olarak alınmıştır.

 
- Deplasmanda 25 puan bıraktı
 
Bu sezon dış sahada çıktığı 14 lig maçında sadece 5 kez kazanabilen sarı-kırmızılı takım, 7 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşayarak 25 puandan oldu.
 
İç sahada çıktığı 14 karşılaşmada 13 galibiyet ve 1 beraberlik alarak sadece 2 puan kaybı yaşayan Galatasaray'ın deplasman performansı beklentilerin çok uzağında kaldı.
 
Öte yandan, Galatasaray'ın deplasman performansı, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin dış saha performanslarının da gerisinde kaldı. Deplasmanlarda 25 puan bırakan Galatasaray'ı, dış sahada (5 galibiyet/5 beraberlik/4 yenilgi) 22 puan yitiren Beşiktaş takip ederken, Medipol Başakşehir (7 galibiyet/3 beraberlik/4 yenilgi) 18, Fenerbahçe ise (7 galibiyet/5 beraberlik/2 yenilgi) 16 puan kaybetti.

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