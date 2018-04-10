10 Nisan 2018 Salı25 Recep 1439
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Bakan yerli otomobil üretim yeri için tarih verdi

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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli marka otomobilin üretim yeri seçimi konusunun 1,5 yıl sona gündeme geleceğini bildirdi.
Bakan yerli otomobil üretim yeri için tarih verdi
Bakan yerli otomobil üretim yeri için tarih verdi Bakan yerli otomobil üretim yeri için tarih verdi Bakan yerli otomobil üretim yeri için tarih verdi

 

Bakan Özlü, partisinin il başkanlığını ziyaretinde, Niğde Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili geçmişten kalan bazı sorunlar olduğunu, Ankara'ya döndüğünde bu sorunların çözümü için görüşmeler yapacağını belirtti.

Teşvik programları kapsamında Niğde'ye enerji ihtisas bölgesi ve güneş paneli üretim tesisi yatırımı yapılacağını anlatan Özlü, daha önce bakanlığa başvurusu yapılmış olan kimya ihtisas organize sanayi bölgesi ile ilgili çalışmaları da hızlandıracaklarını kaydetti.

Yerli marka otomobilin üretim yeri için 22 ilden talep geldiğini, bunlardan birinin de Niğde olduğunu ifade eden Özlü, şunları söyledi:

"Proje iyi gidiyor. Fakat üretim yeri seçimi konusu 1,5 yıl sonra gündeme gelecek. Önce otomobil tasarımı, şirketleşme, CEO atanması ve tasarım. Bunlar da yaklaşık 18 ayda tamamlanacak. Biz 5 modelle piyasaya gireceğiz. Yani bizim yerli marka otomobilimiz 5 model olacak. Bunların arasında spor, sedan var. Dolayısıyla şu anda uğraştığımız konu şirketleşme süreci ve tasarım. Yer seçimi aşaması daha sonra konuşacağımız bir konu. İnşallah bakarız, 22 il var, Niğde neden olmasın. Niğde'de değerlendirilir, o bakımdan inşallah bir sene sonra bu ortaya çıkar."

Bakan Özlü, son açıklanan teşvik paketinin tamamen yüksek teknolojiye dayalı ürünlerle ilgili olduğunu aktararak şöyle devam etti:

"Türkiye'nin yüksek teknoloji ürünler üretmesi gerekiyor. Türkiye'nin cari açığı, dış ticaret açığı var. Bunları kapatmak için tek yolumuz, tek çare yüksek teknolojik ürünler üretmekten geçiyor. Dolayısıyla geçenlerde açıklanan teşvik paketinin tamamı yüksek teknoloji ürünlerle ilgilidir ve bu noktada bu paketten Niğde de payını alacak. Biz yine Ar-Ge merkezi kuruyoruz. Bunların toplam sayısı bin 35 oldu. Bin 35 Ar-Ge ve tasarım merkezimiz var. Bu merkezlerde de yine yüksek teknolojik ürünler üretmek için gayret sarf ediyoruz."

Bakan Özlü, daha sonra Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen darbeci generali vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret etti.

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