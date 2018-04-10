Sağlık Bakanlığı'ndan Deniz Baykal açıklaması

Sağlık Bakanlığı, fizik tedavisi aktif katılımı ile devam etmekte olan Deniz Baykal’ın sağlığının iyi durumda olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Deniz Baykal, üç haftadır Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Kliniğinde tedavi görmektedir. Fizik tedavisi aktif katılımı ile devam etmekte olan Sayın Deniz Baykal’ın sağlığı iyi durumdadır. Şu an için hayati herhangi bir durum mevcut değildir. Günlük aktivitelerini yerine getirebilmektedir. Sayın Baykal’ın tedavi süreci başarılı bir şekilde devam etmekte, sağlık durumu günden güne daha iyiye gitmektedir. Bilgilerinize saygıyla sunulur." denildi.