Kılıçdaroğlu'na Pendik'ten ders gibi cevap

Bugünkü grup konuşmasında, Pendik Çınardere'deki gecekondulara tapu dağıtacağını ilan eden Kılıçdaroğlu'na Pendik Belediyesi'nden ders gibi cevap geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, Pendik Çınardere’deki gecekondulara tapu dağıtacağını ilan etti.

KILIÇDAROĞLU'NUN CEHALETİ ORTAYA ÇIKTI

Bölgedeki gecekondu sorununun içeriğinden haberi olmayan, mevzuatı ve sorunun tarihi seyrini bilmeyen Kılıçdaroğlu'nun, kabaca "tapu dağıtacağım" şeklinde 1990'ların vaatlerini andıran çıkışına Pendik Belediyesi'nden oldukça detaylı bir açıklama geldi.

KILIÇDAROĞLU'NA PENDİK DERSİ: BELEDİYE TEK TEK AÇIKLADI

Kılıçdaroğlu'nun sözünü ettiği bölgedeki gecekondu sorununun on yıllardır süren tarihi seyrini, dava süreçlerini, teknik konuları tek tek detaylıca anlatan belediye, dikkat çeken bir bilgiyi de paylaştı.

KILIÇDAROĞLU'NUN GÖZÜNDEN KAÇAN DETAY

Belediye'nin verdiği bilgiye göre, söz konusu gecekondular 1984-1994 yıllarında SHP’nin döneminde yapılmıştı ve SHP yönetimi bu sorunu başlattığı gibi çözüm de üretememişti.

İşte söz konusu bölgeyle ilgili yaşanan süreçlere ilişkin Pendik Belediyesi tarafından yapılan açıklama:

Çınardere Mahallesi Ayazma Caddesi kuzeyinde bulunan ve Keltepe diye bilinen bölge toplam 194 dönüm bir alana sahiptir.

143 TANESİ ESKİ TAPU TAHSİSLİ, GERİ KALANI SHP DÖNEMİ GECEKONDULARI

Bölgenin içerisinde toplam 372 adet gecekondu bulunmakta olup, bunların 2694 Ada 155 Parsel içerisinde kalan 143 tanesi eski Tapu Tahsislidir. Geri kalan 229 adet 1984-1994 SHP döneminde yapılan gecekondulardır.

1987 YILINA KADAR REKREASYON ALANI VE AĞAÇLANDIRILACAK BÖLGE OLARAK PLANLANMIŞ

Söz konusu bölge, 1987 yılında yapılan imar planlarına kadar hep rekreasyon alanı ve ağaçlandırılacak alan olarak planlanmış olup, tapu tahsis belgelerinin verildiği tarihte de bölgenin donatı alanı olması nedeniyle tapu tahsis belgeleri Milli Emlak Müdürlüğü tarafından iptal edilmiştir.

1987 VE 2008 YILLARINDA SOSYAL HİZMET ALANLARI OLARAK PLANLANDI

1987 yılında ve 2008 yılında yapılan imar planları ile 36 dönümlük bir kısmı konut alanı olarak planlanmıştır. Bu alan tüm gecekonduların sorununun çözemeyecek olması nedeniyle 2011 yılında yapılan Nazım İmar Planı ile bölgenin tamamı yani 194 dönüm alan yeniden Günübirlik Tesis Alanı, Dini Tesis Alanı, Park Alanı, Otopark Alanı, Açık-Kapalı Spor Tesis Alanı ve Yol Alanı olarak planlanmıştır. 158 dönümlük alan tüm planlarda rekreasyon alanı olarak planlanmıştır.

SADECE 148 GECEKONDUYA ARSA TAHSİS EDİLEBİLİYOR, DİĞERLERİNE DAİRE TAHSİS EDİLİYOR

Söz konusu 194 dönümlük bölgenin bir kısmının konut alanı olarak planlanması durumunda sadece 148 gecekonduya arsa tahsis edilebilecek olup, kalan 224 gecekondu sahibine gerek mevzuat gereği gerekse yine imar planı uyarınca daire tahsis edilmesi yasa gereği zorunluluktur. Bazılarına daire, bazılarına da arsa verilmesinin adaletsiz bir uygulama olacağı da malumdur.

GECEKONDULARIN TAMAMI İÇİN YAYALAR MAHALLESİ'NDE İBB KONUT PROJESİ YAPTI

Burada bulunan gecekonduların tamamı için Yayalar Mahallesi’nde İBB tarafından konut projesi yapılmış olup, son bir yıldır da bu bölgede bulunan gecekondulara tahsis edilmek üzere bekletilmektedir.

HAK SAHİPLERİ KONUTLARA BAŞVURMADI

Bu bölgedeki hak sahiplerinin tercihi ile başvurmak suretiyle tahsisi planlanmış ancak bugüne kadar başvurmamışlardır. Belediyemizce herhangi bir zorlama ve yıkım yapılmamıştır.

Çınardere’deki gecekondulardan çoğu her halükarda daire tahsis edilerek çözüme kavuşturulacak nitelikte olmasından dolayı mevcut muhitlerine yakın nitelikli dairelerin İBB tarafından tahsisi hak sahipleri açısından avantajdır.

22694 ADA 155 PARSELDE DAVA SÜRÜYOR, ARSA TAHSİS ETMEK HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİL

Ayrıca bölgede bulunan ve eski tapu tahsisli gecekonduların üzerinde olduğu 2694 ada 155 parselde mülkiyet davası bulunmakta olup halen sonuçlanmamıştır. Bu nedenle de bu parselden arsa tahsis etmek hukuken mümkün değildir.

PENDİK BELEDİYESİ 2009'DAN BERİ 7 BİN GECEKONDUNUN PROBLEMİNİ ÇÖZDÜ

Pendik Belediyesi 2009’dan bu yana 7.000’den fazla gecekondunun problemi kısmen arsa tahsisi, kısmen daire tahsisi ile çözüme kavuşturmuştur.

CHP ANLAYIŞININ ESERİ: 10.000'E YAKIN GECEKONDU VE KAÇAK YAPILAŞMA

Cumhuriyet Halk Partisi anlayışı 1989-1994 yılları arası Pendik’i yönetirken 10.000’e yakın gecekondu ve kaçak yapılaşmadan başka bir şey yapmamıştır.

KILIÇDAROĞLU YANLIŞ BİLGİLENDİRİYOR VE YANLIŞ YÖNLENDİRİYOR

Gecekondu meselesinin siyasi istismarının, yanlış yönlendirme ve bilgilendirmenin hak sahiplerinin yararına olmayacağı aşikârdır.

ZORLA EVDEN ÇIKARMA VE YIKIM ASLA OLMADI

Pendik Belediyesi olarak yasal çerçevede problemin çözümü için çalışmaktayız. Hak sahipleri için avantajlı teklifimiz vardır, ancak iddia edildiği gibi; zorla evden çıkarma ve yıkım, yalandır! İftiradır!

PENDİK HALKI SİYASİ İSTİSMARCILARA BUGÜNE KADAR PRİM VERMEDİ, VERMEZ DE!

Pendik halkı hukuk ve hakkaniyetten yanadır. Siyasi istismarcılara bugüne kadar prim vermemiş ve her daim sağduyu galip olmuştur.