11 Nisan 2018 Çarşamba25 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:55Güneş 06:25Öğle 13:11İkindi 16:50Akşam 19:46Yatsı 21:10
    • 12°C Adana
    • 14°C Adıyaman
    • 6°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 15°C Amasya
    • 12°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 11°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 12°C Balıkesir
  • BIST: 110.713 -2.16
  • Altın: 177,146 1.24
  • Dolar: 4,1168 1.40
  • Euro: 5,0805 1.59

Almanya'da askeri helikopter kuleye çarptı!

»
Almanya'da askeri helikopter kuleye çarptı!
Almanya'nın Bayern eyaletine bağlı Hafurt-Schweinfurt Havaalanında, Alman Hava Kuvvetlerine ait bir helikopterin kuleye çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Almanya'da askeri helikopter kuleye çarptı! Almanya'da askeri helikopter kuleye çarptı! Almanya'da askeri helikopter kuleye çarptı!

Almanya'nın Bayern eyaletine bağlı Hafurt-Schweinfurt Havaalanında, Alman Hava Kuvvetlerine ait Sikorsky CH 53 tipi nakliye helikopterinin kanatları kuleye çarptı.

HAVAALANI ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, havaalanı çalışanlarından 60 yaşındaki bir kişi yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

YAKIT İKMALİ YAPARKEN İRTİFA KAYBETTİ VE KANATLARI KULEYE ÇARPTI

Helikopterin benzin ikmali yapmak üzereyken, irtifa kaybettiği ve kanatlarının kuleye çaptığı ifade edildi. Askeri helikopterde yer alan 4 personel ise ağır yaralandığı ve hastaneye kaldırıldı.

UÇUŞ İŞLEMLERİ ASKIYA ALINDI

Hafurt-Schweinfurt Havaalanında uçuş işlemleri bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığı ifade edildi.

KULE VE UÇAKLARDA MİLYONLARCA EURO MADDİ HASAR OLUŞTU

Helikopterden dağılan parçaların yol açtığı hasar nedeniyle kule ve uçaklarda milyonlarca Euro maddi hasar geldiği belirtilirken, kaza ile ilgili Bamberg savcılığı ve Alman Federal Silahlı Kuvvetleri soruşturma başlattı.

Alman Ordusu'nda son yıllarda ordu içerisinde skandal olaylar ve kazaların sayısında artış yaşandı. Geçtiğimiz aylarda da Tornado keşif uçağının NATO standartlarına uygun olmadığı savunma raporlarında yer almıştı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Almanya'da askeri helikopter kuleye çarptı!Almanya'da askeri helikopter kuleye çarptı!Almanya'nın Bayern eyaletine bağlı Hafurt-Schweinfurt Havaalanında, Alman Hava Kuvvetlerine ait bir helikopterin kuleye çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Rusya'dan BM'de Suriye vetosuRusya'dan BM'de Suriye vetosuSuriye'de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesinde 78 kişinin ölümüne neden olan kimyasal silah saldırısı üzerine ABD'nin başını çektiği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), karar tasarısı Rusya tarafından veto edildi.
Trump ve May telefonda görüştüTrump ve May telefonda görüştüABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Theresa May arasındaki telefon görüşmesinde, Suriye'de kimyasal silah kullanılması konusunun ele alındığı bildirildi.
O da programını iptal etti!O da programını iptal etti!ABD'nin Esed rejimine düzenleme ihtimali tartışılırken Başkan Trump, haftasonu yapılacak Güney Afrika ziyaretini iptal etmişti. Bir iptal de ABD Savunma Bakanı Mattis'ten geldi.
Trump'tan Suriye iptali! Beyaz Saray duyurduTrump'tan Suriye iptali! Beyaz Saray duyurduBeyaz Saray’dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın hafta sonu yapılacak Latin Amerika zirvesine katılmayacağı, Suriye’deki gelişmeleri değerlendirmek üzere ABD’de olacağı belirtildi.
Paris ziyaretindeki iğrenç detay!Paris ziyaretindeki iğrenç detay!Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Fransa ziyaretinde Kraliyet ailesini şoke eden bir gelişme yaşandı.
  • Böylesi ne görüldü ne duyuldu!10 Nisan 2018 Salı 15:08
  • Müthiş iddia! İngiltere Kıbrıs'tan vuracak10 Nisan 2018 Salı 14:00
  • S.Arabistan, Katar için talimatı verdi!10 Nisan 2018 Salı 13:49
  • Lavrov Kuzey Kore yolcusu10 Nisan 2018 Salı 13:39
  • İran'dan tehdit! Bu saldırı yanıtsız kalmayacak10 Nisan 2018 Salı 13:34
  • Çin'den yeni ABD hamlesi! 60 gün süre istedi10 Nisan 2018 Salı 13:00
  • İstatistik açıklandı! Türkler AB'de beşinci sırada10 Nisan 2018 Salı 12:21
  • Bakan, Filistinliyi vuran askerlere destek verdi!10 Nisan 2018 Salı 12:17
  • Japonya-ABD ortak tatbikat yaptı10 Nisan 2018 Salı 11:37
  • FBI, Trump'ın avukatının ofisini bastı10 Nisan 2018 Salı 11:37
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri