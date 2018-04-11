11 Nisan 2018 Çarşamba26 Recep 1439
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Flash bellekte 71 DEAŞ'lı terörist listesi

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Flash bellekte 71 DEAŞ'lı terörist listesi
Suriye uyruklu bir kişinin polise teslim ettiği belleğin içinden DEAŞ mensubu Türk kökenli ‘canlı bomba’ dahil teröristlerin listesi çıktı.
Flash bellekte 71 DEAŞ'lı terörist listesi Flash bellekte 71 DEAŞ'lı terörist listesi Flash bellekte 71 DEAŞ'lı terörist listesi

10 Ekim tren garı katliamına ilişkin dava dosyasına giren listeyi, Hatay Valiliği 29 Ocak 2018 tarihinde bir üst yazıyla bütün emniyet birimlerine bildirdi. Üst yazıda, Suriye uyruklu bir kişinin polise gelip bir flash bellek teslim ettiği belirtilerek, özetle şöyle denildi: 

HALEP’TE BULUNMUŞ

“7 Mart 2017 günü müdürlüğümüz TEM Şube Müdürlüğü’ne gelen ve can güvenliğinden dolayı açık kimlik bilgilerinin gizli tutulmasını isteyen Suriye uyruklu erkek şahıs, ailesinin halen Suriye’de olduğunu, Halep ili El Bab ilçesinde çatışmalarda etkisiz hale getirilen DEAŞ terör örgütü mensubunda 16 GB’lik bir flash belleğin bulunduğunu, kontrol edildiğinde DEAŞ’ta yer alan şahıslara ait olduğu değerlendirilen önemli bilgiler görülünce Türk makamlarına ulaştırılmak amacıyla Suriye’den kendisine gönderildiğini beyan ederek, görevlilerimize kendi rızasıyla teslim etmiştir. 

Cumhuriyet savcısı talimatları doğrultusunda söz konusu flash bellek, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı’na gönderilmiştir. 71 kişilik listede faaliyet alanı olarak ‘savaşçı’, ‘fedai’ ve ‘intiharcı’ olarak belirtilen şahıslar hakkında gerekli araştırmaların yapılmasının, adli işlemlere başlanılmasının/aranma kayıtlarına aldırılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.” 

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