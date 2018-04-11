Rus Dışişleri’ne Türkolog Bakan

Türkolog olan Peskov, Ankara temaslarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Türkçe konuştu, Ankara sokaklarında gezdi. Edinilen bilgiye göre daha önce Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde ateşe ve çevirmen olarak çalışan Peskov bir Türkolog.

Peskov’un, Ankara’da çalıştığı dönemde, burada tanıştığı Rus diplomatla evlendiği biliniyor.



DIŞİŞLERİ'NE DOĞRU...

Önümüzdeki ay ortasında Dışişleri Bakanlığı’na atanması beklenen Peskov, Lavrov’a göre daha ılımlı olduğu biliniyor. Lavrov’un ise daha katı bir diplomat olduğu, ikili müzakerelerde çoğu zaman gösterdiği katı tavır nedeniyle, “Mr. No (bay hayır)” olarak tanındığı ifade edildi.

Türkiye’yi yakından tanıyan Peskov’un bakan olarak atanması durumunda, Türkiye-Rusya ilişkilerinin de olumlu etkilenebileceği kaydediliyor.