Gerilim tırmanıyor! Rusya resti çekti

ABD ve Rusya arasında gerilim her geçen dakika tırmanıyor. Rusya’nın Avrupa Birliği (AB) Temsilcisi, Moskova’nın ABD’yi Suriye’ye saldırmaması yönünde uyardığını söyledi.

Vladimir Chizhov Euronews’a yaptığı açıklamada, “Rusya’nın, ABD temsilcilerini, hem kamuoyu önünde hem de uygun kanallar üzerinden, bu saldırıların olması ve ister kasten ister başka türlü olsun Rus vatandaşlarına zarar gelmesi halinde bunun ağır sonuçları olacağı yönünde uyardığını” belirtti.

Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov da gün içinde yaptığı açıklamada, ABD’nin Suriye hükümetine ait tesislere saldırması halinde Rusya’nın karşılık vereceğini kaydetmişti.

Gerasimov geçen ayki bir açıklamasında da, Rus askeri yetkililerinin Suriye tesislerinde mevcut olduğunu söylemiş ve “askerlere yönelik bir tehdidin oluşması halinde Rus silahlı güçlerinin gerek füzeler gerekse de bu füzeleri fırlatan taşıyıcılara karşı misilleme adımları atacağı” uyarısında bulunmuştu.

Başkan Donald Trump, Esed rejiminin Şam yakınlarındaki Doğu Guta’da sivillere karşı kimyasal saldırı düzenlendiği haberlerinin ardından Amerika’nın buna “kuvvetli” bir yanıt vereceğini belirtmişti.

Bu arada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’nın Suriye’deki kimyasal saldırıya nasıl bir yanıt verileceği konusunda gelecek günlerde ABD ve İngiltere’yle bir karar alacağını açıkladı.

Macron, Duma’daki saldırıya “güçlü ve ortak bir yanıt” verilmesini istediğini söyledi.

Fransa’nın askeri bir adım atıp atmayacağı sorusu üzerine Macron, Fransa’nın ABD ve İngiliz müttefikleriyle birlikte teknik ve stratejik bilgileri konuşmaya devam edeceğini belirterek, “gelecek günlerde kararımızı açıklayacağız” dedi.

Herhangi bir adımın “kimyasal silahlar stokunu hedef alacağını”kaydeden Macron, Suriye’de kimyasal silah kullanımının Fransa açısından “kırmızı çizgi” olduğunu yineledi.

Macron, ABD Başkanı Donald Trump’la son iki günde iki kez telefonda görüşmüştü.

İngiltere Başbakanı Theresa May’ın ofisinden yapılan açıklamada da, İngiltere, Fransa ve ABD liderlerinin Suriye’de kimyasal saldırıdan sorumlu olanlardan “hesap sorulmasını” sağlamaya kararlı olduğu vurgulandı.

May’in ABD Başkanı Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron’la telefon görüşmeleri yaptığı da belirtildi.