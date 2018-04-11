11 Nisan 2018 Çarşamba26 Recep 1439
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Erdoğan’ın adıyla bile titriyorlar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya’da PKK yandaşlarının gösterisine tepki gösterince Alman polisinin darp ettiği Yusuf Ünsal’ı arayıp Külliye’ye davet etti.
Erdoğan’ın adıyla bile titriyorlar
Erdoğan’ın adıyla bile titriyorlar Erdoğan’ın adıyla bile titriyorlar Erdoğan’ın adıyla bile titriyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da PKK yandaşları tarafından düzenlenen gösteride, Türkiye aleyhinde atılan slogan ve TSK'nın Afrin operasyonunu işgal olarak gösteren posterlere tepki gösterdiği sırada polis tarafından dövülen Türk vatandaşı Yusuf Ünsal'ı Külliye'de ağırlayacak. Önceki gün Ünsal'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulunan Erdoğan, Ünsal ve ailesini Ankara'ya davet etti. Almanya'da genç adam ve ailesinin güvenliği için de koruma önlemleri aldırdı. O gün yaşadıklarını ve Cumhurbaşkanı ile görüşmesini SABAH'a anlatan Ünsal şunları kaydetti:

8 POLİS ÜZERİME ÇULLANDI

34 yıldır Stuttgart'ta yaşıyorum. Yıllardır Almanya'nın terör seviciliği ve Türkiye düşmanlığına şahidiz. Alman sokaklarında terörist Öcalan posteri dolaşıyor ama Türkler eziliyor. O gün yemek çıkışı PKK'lıların stantlarının önünden geçiyorduk, baktım ölü bebek fotoğrafları, Türk askerini Afrin'de işgalci gibi gösteren afişler, işgalci Türkiye yazan dövizler. Çok sinirlendim, Türkiye oraya barış götürdü, umut oldu derken beni tartaklamaya başladılar, 'Terörist Erdoğan' deyince dayanamadım. Tartışmaya başladım, polis terör yandaşlarına dokunmadı beni 100 metre sürükledi. Üzerime çullanan 8 polis dövmeye başladı.

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ERDOĞAN KÂBUSLARI OLMUŞ

Siyonist rejime çalışan devlete diz çökmem. Çocukluğumdan bu yana Türkiye aleyhinde propaganda yapıyorlar, Suriye'deki operasyonları işgal olarak anlatıyorlar. Cumhurbaşkanımız 'zalimin karşısında diz çökmeyin, dik durun' demişti. Öyle de yaptım. Erdoğan'ın güçlenmesi, Türkiye'nin büyümesi çıldırttı bunları, bize yaptıkları eziyetler, koyunlarında besledikleri binlerce FETÖ'cü ispatı. Tayyip Erdoğan'ı seven Alman çok fazla, bu kâbusları oldu. Osmanlı torunları geliyor, büyük Türkiye'nin şahlanışını engelleyemeyecekler.

CUMHURBAŞKANI DİRİLİŞİ BAŞLATTI

Reisi seviyoruz deyince polis kafamı patlatmaya başladı. Erdoğan'ın adından bile titriyorlar. Olayın ardından Sayın Cumhurbaşkanı aradı, 'Bir Türk'ün dünyaya bedel olduğunu gösterdin. Helal olsun, yanındayız. Maddi ve manevi tüm ihtiyaçların için emir verdim' dedi. Çok duygulandım, başkomutanın şefkatini hissettim. Asla ülkemi ve başkomutanımı karalamalarına izin vermeyeceğim. Canım pahasına engel olacağım. Almanya'da uyanış var, Erdoğan burada dirilişi başlattı.

DOĞACAK OĞLUMUN ADI ÖMER HALİSDEMİR OLACAK

"Avrupalı Türklerin artık Erdoğan babaları var. Biz bunu gördük ya artık kimse önümüzde duramaz. Türkiye'den onlarca siyasi günlerdir arıyor. Türkiye bizimle. Şimdi bu hafta sonuna kadar hazırlıklarımızı yapıp birkaç gün içinde Ankara'ya yola çıkacağız. Eşim hamile, 5 ay sonra oğlum Ömer Halisdemir doğacak. Onu da reisimizle tanıştıracağım. Reisimize Türklerin selamını ve bir de özel hediye getireceğim.
 

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